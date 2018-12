Stiri pe aceeasi tema

- Georgian Bura, tanarul de 19 ani care și-a pierdut viața azi (27 decembrie) dimineața in teribilul accident de la Seini a murit decapitat de un stalp din beton. Kilometrajul s-a blocat la 200 km/h, spun anchetatorii. Georgian era din localitatea Bixad. Nu exista urme de franare, semn ca tanarul ori…

- Tanarul care si-a pierdut viata in cumplitul accident petrecut in zorii zilei de joi avea 19 ani, era din Bixad si permisul suspendat. Georgian Bura a murit pe loc, dupa ce s-a infipt intr-o casa cu 200 km/ora. Baiatul se afla la volanul unei masini Volvo cand, din motive inca necunoscute, a pierdut…

- Accident MORTAL in Germania, unde un roman și-a pierdut viața intr-un mod cumplit, pe o autostrada. Tot mai mulți romani iși pierd viața pe șoselele din Europa. Un nou accident tragic s-a produs in Germania, in urma evenimentului, șoferul murind intr-un mod tragic. Accidentul fatal a avut loc marti…