- UPDATEIntregul acoperis al Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabusit, ars de flacarile care au cuprins luni seara cladirea veche de secole, transmite Reuters. "Practic, intregul acoperis a disparut. Nu vad nici o speranta pentru cladire", a spus Jacek Poltorak, martor ocular, care…

- "Sageata" Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit, luni seara, in urma incendiului violent care a cuprins celebrul monument. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arata ca nu a mai ramas aproape nimic din acoperiș.

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata. Flacarile au izbucnit in partea superioara a construcției istorice, unde se efectueaza lucrari de renovare.

