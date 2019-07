Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar au fost filmate in gara din Vaslui. Doua false calugarițe au impins un batran pe calea ferata. Femeile au fost identificate de polițiști și s-au ales cu dosar penal. Incidentul are loc la zi dupa ce cele doua așa zise maicuțe au facut scandal in oraș. In filmarea terifianta surprinsa…

- Doua femei imbracate in haine monahale au ingrozit mai mulți locuitori ai orașului Vaslui. Cele doua femei aveau un comportament haotic și se adresau cu „maica". Incidentele au avut loc duminica, 21 iulie și luni, 22 iulie.

- Ieri, 16 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o femeie de 47 de ani, din localitatea Lunca Larga, cu privire la faptul ca, soțul sau, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a agresat-o fizic. Polițiștii au evaluat situația, iar fața de barbat au…

- La data de 28 iunie 2016, in jurul orei 13,50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați de catre un barbat din comuna Ohaba, cu privire la faptul ca i-a disparut telefonul mobil pe care-l lasase in autoturism, in timp ce se afla pe raza localitații... The post Dosar penal pentru…

- Pațanie sub aburii alcoolului incheiata cu un dosar penal, pentru un barbat din Vaslui. Baut bine, a pus mana pe telefon și a sunat la 112, iar ceea ce le-a spus operatorilor i-a alertat imediat pe polițiști.

- Un barbat de 59 de ani, din municipiul Vaslui, este cercetat de politisti pentru comiterea infractiunii de amenintare, dupa ce, aflat in stare avansata de ebrietate, a sunat la numarul de urgenta 112 si a anuntat ca intentioneaza sa omoare un politist care il amendase, potrivit IPJ. ‘Un barbat de 59…

- O patrula mixta din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți și reprezentanți A.N.A.F. Suceava a oprit sambata pentru control in zona Vamii Siret, autoutilitara condusa de un barbat de 60 de ani din municipiul C-lung Moldovenesc, in care se afla ca pasager soția acestuia. In urma controlului autoutilitarei,…