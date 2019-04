Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lant cu implicarea a 6 masini a avut loc in aceasta dupa amiaza pe-o strada din Capitala.Potrivit unei postari din grupul de pe Facebook, GBM, sase automobile s-au lovit pe strada Dimo din sectorul Rascani din Chisinau.

- Accident cumplit langa București. O persoana a murit si altele au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata dimineata in localitatea ilfoveana Jilava, circulatia in zona fiind ingreunata.

- Va prezentam imagini cu momentul impactului accidentului grav, care a avut loc, ieri, in localitatea Greblești, raionul Strașeni.O mașina, in care se afla șoferul de 32 de ani și soția acestuia de 31 de ani, s-a tamponat cu un alt automobil.

- Pe rețelele de socializare au aparut imagini video cu momentul impactului de pe strada Lazo din Capitala.PUBLIKA.MD amintește ca un accident s-a petrecut pe strada Lazo, intersecție cu Ștefan cel Mare din Capitala. O mașina de poliție s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Ieri, un sofer din Capitala a ajuns cu masina intr-un pilon de electricitate, dupa ce a tamponat un alt automobil. Accidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Gheorghe Asachi si Academiei.

- Accident violent ieri seara, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant cu strada Armeneasca din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit chiar in fața cladirii Ministerului Afacerilor Interne, iar una dintre ele a fost grav avariata.

- Accident pe strada Mihai Eminescu din centrul Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit frontal, dupa ce un șofer a uitat regulile de circulație și mergea pe contrasens. Martorii susțin ca șoferul era in stare de ebrietate.

- Doua masini marca Mercedes s-au tamponat in acesta dupa amiaza pe o strada din centrul Capitalei.Potrivit pozelor de la fata locului, postat pe grupul de pe Facebook, GBM, doua masini s-au lovit pe strada Armeneasca, la interesctie cu bulevardul Stefan cel Mare.