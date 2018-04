Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati turmentati au cazut pe șine in fața trenului in stația Green Park. Aceștia au fost salvați pe ultima suta de metri de catre un calator cu spirit civic. Acesta a surprins momentul și i-a ajutat pe cei doi oameni sa se ridice. Cei doi stateau prea aproape de marginea peronului. Pe…

- Acrobatul care executa un numar de dans pe sarma s-a dezechilibrat și a cazut de la 8 metri sub privirile ingrozite ale spectatorilor. Sergey Marakov, angajat al Circului Dovgalyuk Dynasty din Rusia, a scapat cu viața in mod miraculos dupa ca numarul lui de dans pe sarma s-a transformat intr-un coșmar,…

- Politisti de frontiera si vamesii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit in bagajele a doi cetateni moldoveni droguri, substante anabolizante si un permis de conducere fals. Potrivit unui comunicat remis luni de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Infracțiuni de furt comise de minori cercetate de polițiști La data de 12 martie a.c., ora 12:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Adjud au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Ruginești, despre faptul ca in seara zilei de 11 martie, in jurul orei…

- Alte doua persoane - doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani - au murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 99, conform datelor transmise marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.…

- O femeie a traversat strada fara sa se asigure și a cazut sub roțile unui autobuz din Londra. Momentul ingrozitor a fost filmat și a ajuns pe internet. In mod miraculos, femeia a reușit sa...

- Actrita americana Meghan Markle a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane inaintea casatoriei sale cu Printul Harry care va avea loc in luna mai, potrivit Daily Mail, citat de AFP. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a oficiat o slujba de 45 de minute la Capela Regala din Londra, marti,…

- Politistul Marian Godina critica adoptarea de catre Senat a propunerii legislative care prevede, printre altele, ca radarele sa fie doar pe masini cu insemnele Politiei. Potrivit politistului brasovean, “numarul de accidente rutiere avand cauza viteza excesiva va crește alarmant dupa intrarea in vigoare…

- O autospeciala Dacia Logan a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare aflata in misiune s-a rasturnat, miercuri, intr-un sant din localitatea Sarauad, din cauza faptului ca politistul de la volan nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- O tanara in varsta de 16 ani a fost accidentata, marti dupa-amiaza, pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, de un autoturism condus de un politist, in zona unui mare centru comercial, informeaza Inspectoratul de Politiei al Judetului (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ, soferul care a accidentat…

- A vrut sa-și duca fiica, ilegal, in Franța. O femeie in varsta de 30 de ani, din județul Calarași, și-a ascuns fiica in varsta de 10 ani sub o patura, intr-un microbuz, in speranța ca va reușit sa treaca astfel de controlul de frontiera de la punctul Nadlac II de pe autostrada. „La Punctul de Trecere…

- Soferul unui autobuz, care transporta nuntasi, a pierdut controlul asupra vehiculului in momentul in care se afla pe un pod, iar autobuzul a cazut intr-un rau de la inaltimea de opt metri. "In autocar erau in jur de 60 de persoane, majoritatea femei si copii", a declarat un reprezentant al…

- Politistii au identificat si retinut doi barbati banuiti de comiterea unui furt calificat. Totodata, unul dintre acestia este cercetat si pentru conducerea unui vehicul fara permis, acesta fiind depistat in trafic de doua ori de catre politisti. In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul…

- Doi barbati in varsta de aproximativ treizeci de ani au fost arestati vineri in ancheta cu privire la o explozie care a distrus duminica seara un imobil in Leicester, in centrul Angliei, soldata cu cinci morti, a anuntat politia, relateaza AFP. Cei doi sunt suspectati de ”complot in vederea provocarii…

- Zapada reprezinta un motiv de bucurie nu doar pentru copii. Trei ofițeri de poliție au fost surprinși in timp ce se „bateau” cu zapada intr-o parcare din Londra. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Ca niște școlari veseli, polițiștii au luat o pauza și au profitat de stratul gros…

- Dupa ce administrația locala din Campia Turzii a ratat de 2 ori posibilitatea de a finaliza procedura prin care sa se mute sediul Poliției din localitate, dar și inființarea serviciilor de pașapoarte, eliberare permise și inmatriculari auto, aceste servicii ar putea funcționa in cadrul unui birou care…

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si-a invitat fostele iubite, pe Chelsy Davy si Cressida Bonas, la nunta sa cu Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, care va avea loc pe 19 mai, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru Daily Mail: „Harry a ramas prieten cu Chelsy si cu Cressida, […]

- Calin Catalin Vargolici, in varsta de 30 de ani, din Roman, este cautat pentru tentativa de omor, dupa ce, vineri dupa-amiaza, a fost filmat in timp ce și-a aruncat propriul tata de la etajul trei al blocului in care locuia. "Barbatul se numește Vargolici Calin Catalin in varsta de 30 de ani,…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, în urma unor percheziții, doi barbați acuzați de comiterea mai multor spargeri.”La data de 20 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 3 Poliție, împreuna cu specialiști criminaliști…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, beneficiind de suportul Serviciului Criminalistic, au reușit probarea activitații infracționale a doi barbați. Cei in cauza au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv, fiind cercetați pentru savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. La data de 20…

- Trei romani au spart geamurile unei mașini in Londra, pentru ca șoferul a parcat pe locul lor și au dorit ca in felul acesta sa determine autoritațile sa ridice mașina și sa elibereze locul, scrie Daily Mail. Barbații au fost nemulțumiți ca mașina a fost lasata pe locul lor de parcare in cartierul Barking…

- Sunt frumoase, celebre și iubite. De barbați mai tineri. Poveștile lor de dragoste dureaza de ceva timp sau sunt abia la inceput, iar diferența de varsta, in favoarea doamnelor, este in acest caz doar un amanunt nesemnificativ. Unele dintre vedetele pe care le vom aminti mai jos, cu relații in desfașurare…

- Momentul in care un copil cade pe șinele de metrou și este salvat de un adolescent. Un tanar este eroul zilei la Milano, in Italia, dupa ce și-a riscat viața sarind pe șinele de metrou sa salveze un copilaș in varsta de doi ani care a cazut acolo. Potrivit tgcom24.com , victima statea cu mama sa pe…

- Cinci barbați din Craiova s-au ales cu dosare penale pentru furt calificat dupa ce au sustras mai multe bunuri dintr-o locuința din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei mun. Alba Iulia au identificat 5 barbati, V.V.…

- O tanara din Prahova plecata la munca in Franța este cautata de mai bine de o luna de zile de poliție dupa ce familia a pierdut legatura cu ea. Potrivit rudelor, tanara disparuta se numește Ciulin Mariana Sandița, are 25 de ani și doi copii, pe care i-a lasat in Romania. Mariana…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, informeaza politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de distrugere prin incendiere, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat doi barbati, in varsta de 33, respectiv 34 de ani, din Medgidia, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data de 27 ianuarie a.c., persoanele in…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip ,,RADAR” astazi vor activa astazi pe: M 1: Chișinau-Dubasari, km 18-42; M 2: Chișinau-Soroca, km 68-93; R 1: Chișinau-Ungheni, km:128-70; R 4: R 6 - Goian-Criuleni – M1, km 18-42; R 6: Orhei-Balți, km 13-21; R 13: Balți-Florești…

- Gruparea terorista Statul Islamic a lansat un nou videoclip de propaganda, prin care își îndeamna susținatorii sa efectueze atacuri teroriste îngrozitoare în țarile occidentale. Clipul, realizat de grupul Al-Hayat Media Center, prezinta imagini tulburatoare ale atacurilor…

- Un nou scandal la Unitatea de Primiri Urgențe, cauzat de mai multe persoane de etnie roma. In aceasta seara, la Urgențe au ajuns doi barbați și o femeie. Aceștia prezentau mai multe leziuni, dupa ce s-au batut cu membrii unei alte familii din cauza unei fete. Unul dintre barbați era taiat la mana,…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…

- Politistii de la Transporturi, cu suportul operativ al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au identificat noua barbati banuiti de furt calificat, detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui si altor vietiutoare acvatice provenite din pescuit. In urma unui…

- In urma cu putin timp s-a petrecut inca un accident rutier deosebit de grav. Din informatiile primite este vorba de fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus. Conforma informatiilor oficiale, Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s-a angajat…

- Florin Morariu, romanul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail . Acesta a spus ca in continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de la statul britanic, insa i s-a spus…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat si retinut, pentru 24 de ore, doi barbati banuiti de comiterea unei talharii. Unul dintre acestia se afla sub control judiciar. La data de 22 ianuarie, in jurul orei 15:30, politia a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari fața de o femeie, in varsta de 21 de ani, banuita de sustragerea unei sume de bani. La data de 23 ianuarie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii Biroului Investigații…

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Londonezii și oaspeții orașului au avut parte astazi de un moment emoționant. Aflat la Londra, Catalin Josan i-a adus un omagiu lui Mihai Eminescu, in ziua in care s-au implinit 168 de ani de la nașterea poetului. Artistul a vazut un pian intr-un metrou din Londra, s-a așezat in fața instrumentului…

- Dolores O’Riordan, solista formatiei The Cranberries, a murit, la varsta de 46 de ani, anunta agentia AFP, citata de HotNews.ro. ”Solista a murit subit astazi, la Londra”, a confirmat un purtator de cuvant. ”Avea 46 de ani”, a mai spus ...

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Scenele șocante au fost surprinse la un circ din Belarus. O artista la trapez a cazut mai mult de zece metri in gol, dupa ce a fost scapata de partenerul ei in timpul unei acrobații și aruncata in afara plasei de siguranța, de care a incercat fara succes sa se agațe.

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat doi barbati banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, iar ulterior arestati preventiv pentru 30 de zile. Conform probatoriului administrat,…

- CHIȘINAU, 3 ian — Sputnik. Poliția londoneza a reținut un barbat în vârsta de 31 de ani, suspectat de a uciderea Iulianei Tudos, care a fost gasita moarta în Finsbury Park din nordul Londrei, potrivit publicației dailymail.co. Kasim Lewis, se afla în custodia…