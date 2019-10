Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat care a fost momentul in care si-a dat seama ca motiunea de cenzura va trece, Marcel Ciolacu a raspuns: "Mi-am dat seama ca va trece motiunea dupa ce au votat primii 173 de la Camera Deputatilor. In momentul acela era clar. Lucrezi cu multe, dar cu stiinta exacta nu te joci. Era clar ca daca…

- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Cu cateva ore inainte de vot, PNL numara 239 de voturi, cu sase peste limita necesara, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, PSD spune ca motiunea va pica la o diferenta de doua voturi. Singura motiune de…

- UPDATE, ora 13:00 Votul asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila a inceput, joi, in plenul Parlamentului. Votul este secret cu bile. Inainte de inceperea votului, bilele au fost numarate, iar presedintele de sedinta, Marcel Ciolacu, le-a solicitat parlamentarilor sa nu stea intre chestori…

- ”Motiunea trece cu 233 de voturi. In acest moment, ma refer exclusiv matematic, in functie de apartenenta la fiecare partid, PSD nu are aceasta suma de 233 de parlamentari. Asta este o veste proasta. Exista si o veste buna: nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la motiunea de…

- Ședința Camerelor reunite in care urma sa fie citita moțiunea de cenzura depusa de opoziție impotriva Cabinetului Dancila a fost suspendata, dupa ce ordinea de zi care stabilea citirea moțiunii miercuri si vot sambata a fost respinsa. Moțiunea nu a mai fost citita și in consecința, votul nu va mai avea…

- "Nu s-au putut intruni Birourile permanente pentru a lua hotararile privind calendarul si programul motiunii. Maine vom convoca din nou. Eu am crezut ca este o graba de a scapa aceasta tara de pesedisti si de acest guvern si am constatat ca cele cinci partide au lipsit de la sedinta", a afirmat Marcel…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL impotriva Guvernului Dancila au acceptat sa voteze la vedere in momentul in care moțiunea va fi dezbatuta in Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședintele PNL.Vicepreședintele PNL, deputatul Adrian Oros, a…