Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara Patricia Hall, care preda teoria muzicii la Universitatea din Michigan, a readus la viata o piesa aranjata de prizonierii lagarului de concentrare polonez, iar rezultatul muncii sale a fost inregistrat si va ramane in colectia Muzeului Auschwitz-Birkenau, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.O…

- O poveste de istorie necunoscuta a revenit la viata, la initiativa unui profesor de teorie a muzicii de la Universitatea din Michigan, Statele Unite. In 2016, Patricia Hall a mers la Auschwitz-Birkenau, in Polonia, pentru a studia muzica cantata de prizonierii lagarului de concentrare din Al Doilea…

- Aseara pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a fost postata o poveste a unui pompier, pe numele sau mic Marcel.O poveste care a strarnit o serie de comentarii de apreciere la adresa pompierului salvator, numindu l, generic, pe Marcel. Totodata impresionanta sa poveste a facut ca intamplarea…

- O poveste de viața incredibila de viața, care sigur va va emoționa! Julia Alexis are 27 de ani și vine din Nashville, Tennesse. Ea a fost nascuta in București și a fost adoptata cand era bebeluș de o familie din America.

- In viata de zi cu zi te cofrunti cu multe situatii neplacute. Acestea provoaca stres, teama sau disconfort, senzatii pe care deseori le poti masca. Insa cand vine vorba despre aspectul fizic, nu este la fel de usor sa ascunzi o imperfectiune, deoarece te confrunti cu o problema vizibila, usor de observat.…

- Ati fost vreodata la un concert live si vi s-a facut pielea de gaina? Daca raspunsul este „da”, atunci inseamna ca veți trai o viața lunga, sanatoasa și fericita, cred cercetatorii britanici. Echipa de cercetatori de la Universitatea Harvard a incercat sa afle daca „goosebumps” sau așa zisa „piele de…

- Fiica cea mare a Madonnei, Lourdes, a avut o apariție cel puțin controversata pe podiumul Saptamanei modei de la New York. Pentru prima data pe aceasta pasarela, Lourdes pare sa fi luat lecții de la celebra sa mama in a fura lumina reflectoarelor. La doar 21 de ani, aceasta a aratat incredere in timp…