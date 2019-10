Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica „Smiley News”, de la „Neatza cu Razvan și Dani”, imagini cu un angajat de la ANAF care a cazut intr-o piscina in timpul unui control la un restaurant din Mamaia.

- Razvan Ciobanu a murit in luna aprilie a acestui an, intr-un cumplit accident de mașina petrecut in județul Constanța. Designerul avea 43 de ani și a lasat in urma durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Puțini sunt insa, cei care știu care a fost ultima filmare facuta de designer, intr-un show…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dupa-amiaza, la Manastirea Sfantul Apostol Filip. Nu mai puțin de 15 pompieri cu trei autospeciale, o autoscara și un echipaj SMURD au intervenit de urgența. Manastirea a ars in totalitate și va fi nevoie de reconstrucție.

- Biserica manastirii Sfantul Filip din localitatea Adamclisi, județul Constanța, a fost mistuita de flacari joi dupa amiaza. Focul a izbucnit cel mai probabil de la un scurtcircuit și s-a extins rapid la tot acoperișul. Alarma s-a dat in jurul orei 15.00, cand flacarile ieșeau deja de sub turla bisericii,…

- Momente halucinante petrecute in Constanța! Trecatorii au crezut ca nu vad bine atunci cand au observat ca din portbagajul unei mașini iese, timida, o capra, care incearca sa se elibereze.

- O femeie din Constanța a uimit trecatorii, folosind un stalp de iluminat pe post de aparat de fitness. Constanțeanca a fost filmata facandu-și exercițiile de inviorare, dimineața, in plina strada. Femeia folosește un stalp de iluminat pentru a se sprijini in timp ce executa mai multe genuflexiuni. Mișcarile…

- Medicii SMURD intervin in aceste momente la piscina unui complex din statiunea Venus, unde un copil s a inecat.Din primele informatii, copilul in varsta de 4 ani este inconstient.UPDATE: Potrivit SAJ Constanta, copilul de aproximativ 4 ani este constient, fara probleme respiratorii, stabil. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in Valu lui Traian, pe DN3, in zona restaurantului Popas Padure.In urma evenimentului rutier a rezultat o victima inconstienta si incarcerata.Revenim…