- Olanda, tara care ne tinea lectii de moralitate, tara care exporta droguri si dezmat, este in prim-planul unei tragedii fara margini. O copila de doar 11 ani din Dambovita a fost violata si ucisa cu sange rece de un cetatean...olandez! Barbatul este acuzat ca a rapit-o pe micuța de pe strada și a dus-o…

- Iata prima poza cu cetațeanul olandez acuzat de rapirea și uciderea unei fete de 11 ani din Dambovița. Barbatul este acuzat ca a rapit-o pe micuța de pe strada și a dus-o pe un camp, unde a violat-o și a sugrumat-o. Imediat dupa comiterea faptei, barbatul ar fi parasit Romania.Citește și: Scenariu…

- Autoritațile sunt din ce in ce mai convinse ca ucigașul in cazul crimei din Dambovița chiar este olandezul de 47 de ani care este principalul suspect. Insa, chiar și in aceste circumstanțe, barbatul a fost lasat sa plece in țara, in prezent aflandu-se in Amsterdam.

- Au aparut ultimele imagini cu fetita de 11 ani in viata! Cum a fost vanata de criminal. Adriana Mihaela Feraru a fost descoperita moarta, duminica, 22 septembrie, cu ajutorul ajutorul elicopterului care a survolat o portiune de padure din Produlesti – localitate aflata la nici sapte kilometri de Gura…

- Principalul suspect in cazul uciderii Adrianei Fieraru, de 11 ani, un cetatean olandez, a reusit sa fuga din tara imediat dupa ce a omorat-o pe fata si a ascuns-o intr-un lan de porumb de la marginea localitatii dambovitene Produlesti.

- Fetița disparuta vineri in timp ce s eintorcea de la școala a fost gasita duminica, pe un camp din Dambovița. Micuța de 11 ani este decedata. Ea prezinta urme de violența pe corp, iar poliția a deschis un dosar penal. Principalul suspect este un olandez, potrivit mai multor surse. Imagini de la locul…

- Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, județul Dambovița, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta. Trupul copilei a fost gasit in niste tufisuri si ar prezenta urma de violenta. Sunt suspiciuni ca fetita a fost batuta si violata, inainte de a fi ucisa.…

- Primele imagini surprinse la locul unde a fost gasita Mihaela Adriana, fetita in varsta de 11 ani care a fost ucisa in Dambovita, dupa ce a disparut, vineri, de la Gura Șuții, sunt tulburatoare. In acestea apar și membri ai familiei copilei, sfașiați de durere.