Stiri pe aceeasi tema

- O plimbare obișnuita s-a transformat intr-o experiența religioasa. O femeie este convinsa ca a vazut chipul lui Iisus, sculptat intr-un perete stancos. Ea a filmat momentul și a postat imaginile pe rețelele de socializare. „E Iisus! Il vedeți?”

- Actrița Anca Sigartau și-a amintit de una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cand a fost diagnosticata cu o boala cumplita. Anca Sigartau, in varsta de 51 de ani, este una dintre cele mai talentate actrițe din țara noastra. Mama a trei copii, artista a trecut prin momente grele. Se intampla…

- CRBL a fost deranjat de iesirea Biancai Dragusanu. "Bai, ce sa zic. Nu ințelegeam de ce. Nu ințelegeam de ce a venit. Nu ințelegeam de ce așa. Adica, aveam pretenții de la ea, ca e mai veche pe sticla. Apoi, mi-am zis: așa trebuie sa faca, așa și-a propus ea de acasa, zic. Da, dar sa ne iei…

- Momentul 10 august a fost unul "de cumpana" pentru Jandarmeria Romana, considera seful institutiei, Ionut Sindile, care a adaugat ca o masura ce poate fi luata dupa acel moment ar fi informarea mai eficienta a oamenilor cu privire la pasii pe care Jandarmeria ii urmeaza intr-o interventie. "Momentul…

- 23 februarie, ora 18.30, Palatul Național al Copiilor, cu participarea Teatrului Evreiesc de Stat Evenimentele organizate in cadrul programului No Drugs Revolution, debuteaza cu informarea antidrog a celor 742 invitați prin materiale specifice ce explica simptomatologia tanarului consumator…

- In primul an de la eliminarea vizelor pentru Canada, 40.000 de romani au cerut autorizatie de intrare in aceasta tara. Unii dintre ei au fost refuzati insa, din cauza antecedentelor penale, falsurilor in declaratii si a lipsei documentelor necesare. Romanii pot calatori in Canada fara vize incepand…

- Val Valcu apreciaza ca partidele s-au antepronuntat in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, fiind trase concluziile - ca e sau nu e vinovata - inainte ca justitia sa se pronunte, lucru complet gresit. "Probabil ca vor fi activate manifestari de strada. Cat priveste aprecierile cum ca…

- Renault lanseaza o platforma de vanzari online, prin care clientii isi pot rezerva autoturismul preferat si pot analiza ofertele folosind diferite filtre de cautare, informeaza joi compania auto intr-un comunicat. Disponibilă la adresa vanzari.renault.ro, platforma include modelele disponibile…