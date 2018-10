Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia produsa ieri in Arad, in urma caruia doi membri ai galeriei lui UTA si-au pierdut viata, i-a determinat pe fanii „Batranei Doamne” sa-si anuleze deplasarea la derby-ul cu ASU Politehnica. Suporterii timisoreni nu au ramas indiferenti la suferinta rivalilor si au hotarat ca la acest meci sa…

- Presedintele clubului CSU Craiova, Marcel Popescu, a declarat ca formatia din Banie a decis sa nu solicite LPF amanarea meciului cu FCSB, programat in aceasta seara, de la ora 21.00, in etapa a XII-a a Ligii I....

- CSU CRAIOVA - FCSB. Nicolae Dica și jucatorii roș-albaștri au motive de bucurie inaintea meciului CSU CRAIOVA - FCSB, care va avea loc, duminica, de la ora 21:00, in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. CSU CRAIOVA FCSB. "Casa inchisa" la derby-ul din Banie: cand se joaca si unde…

- ASU Politehnica, echipa finantata de suporterii timisoreni, a invins-o cu 2-1 pe ACS Poli in ineditul derby „Poli Timisoara" al Ligii a II-a. Sustinatorii „Baietilor in ghete" au asteptat mai bine de sase ani momentul in care vor rapune creatia primarului Nicolae Robu. ...

- Conjudețenele CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos sunt singurele componente ale Seriei a 4-a a Ligii a 3-a care dupa scurgerea a 270 de minute au un mare “zero” in dreptul punctelor acumulate, clasandu-se pe ultimele doua poziții! Primul derby “de Alba” din actuala stagiune in eșalonul terț, sambata,…

- Actualul sezon al Ligii I se anunta mai incendiar ca niciodata, atat pentru echipele combatante, aflate pe prima scena a fotbalului romanesc, cat mai ales pentru iubitorii fotbalului romanesc! Runda a VII-a propune suporterilor romani un duel asteptat atat de catre fanii olteni, cat si de catre cei…

- Maine debuteaza etapa a V-a a Ligii I la fotbal, cu derby-ul moldav, programat pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, maine, de la ora 21, intre Politehnica și FC Botoșani. Daca botoșanenii au inceput sezonul chiar nesperat de bine, fiind neinvinși dupa 4 etape, timp in care au adunat 6 puncte, care…

- Florin Bratu, 38 de ani, a schimbat look-ul lui Dinamo, iar echipa arata ca poate sa redevina o forța a campionatului. Florin Bratu a adus un aer fresh in Ștefan cel Mare. Pana și rivalii il lauda. Antrenorul de 38 de ani a trecut cu bine și de primul Derby din cariera. Suporterii viseaza din nou la…