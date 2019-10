Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare tragedie produsa pe sosea in acest an a indoliat o comunitate intreaga. Trupurile neinsufletite ale victimelor accidentului din Ialomita vor ajunge astazi la familii. Intre timp, medicii transmit noi informatii despre starea ranitilor.

- O arcada de flori a fost ridicata la intrarea in comuna Munteni Buzau, localitatea lovita de durere. Noua victime ale cumplitului accident, petrecut sambata dimineata pe DN2A, proveneau din acest sat.

- Victimele accidentului ce a avut loc in aceasta dimineata in judetul Ialomita erau colegi de munca, majoritatea femeil, angajate ale lantului de supermarketuri Mega Image, care a postat o reactie pe propria pagina de Facebook in legatura cu tragicul...

- Accidentul din Ialomița, de sambata dimineața, a șocat o țara intreaga. Zece persoane au murit, iar alți opt oameni au ajuns la spital, cu rani grave. Soțul uneia dintre femeile care se aflau in microbuz a facut declarații cutremuratoare.

- Opt mame din comuna Munteni-Buzau și-au lasat copii orfani in cel mai grav accident inregistrat anul acesta in Romania, in localitatea Sf. Gheorghe din Ialomița. Din cei 10 morți, cele opt femei lucrau la supermarketuri Mega Image in Capitala și se indreptau sambata dimineața la munca. Celelalte doua…

- Microbuzul implicat în tragedia petrecuta pe DN2A venea de la Munteni Buzau și se îndrepta catre București. Toate cele zece persoane decedate aveau domiciliul în județul Ialomița.

- Persoanele care și-au pierdut viața in tragicul accident petrecut in aceasta dimineața pe DN2A, in apropiere de localitatea Sfantu Gheorghe din Ialomița, erau angajatele unui cunoscut lanț de supermarketuri din Romania.