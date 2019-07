Momente terifiante la ”casa groazei”. Cum au reacționat oamenii Oamenii aflați la poarta casei lui Gheorghe Dinca au devenit nervoși in momentul in care s-a aflat ca acesta și-a recunoscut ambele crime. Mama și bunicul Luizei au inceput sa loveasca in poarta pazita de forțele de ordine. „Uitați-va ce ați facut!", a strigat mama Luizei, iar oamenii ii raspund „politica, politica". Pentru ca au fost oamenii impiedicați sa intre, mama Luizei a strigat catre jandarmi: „Ce paziți domnule, un criminal paziți?". Ulterior, atat bunicul fetei disparute in urma cu patru luni, cat și mama acesteia au leținat. „Chemați ambulanța", au strigat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, scrie mediafax.ro."Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru Mediafax.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, faptele, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, potrivit Mediafax. Revenim cu detalii. Post-ul Gheorghe Dinca a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.