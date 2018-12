Momente tensionate la defilari: Protestatarii au intors spatele jandarmilor, s-au iscat conflicte intre participanti

Bannere cu mesaje de protest fata de Jandarmerie si PSD au fost afisate, sambata, in timpul ceremoniilor din Piata Avram Iancu din Cluj Napoca, organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, scrie Romania TV. Mai multe persoane s au intors cu spatele in momentul defilarii jandarmilor.La Bucuresti, patru protestatari Rezist au fost ridicati de catre jandarmi, la parada militara de 1 Decembrie, pentru ca au intrat in conflict cu alti participanti la eveniment.Bannere cu mesaje precum "Anul ...