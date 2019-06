Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta și Alexandru au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la emisiunea Dragoste fara secrete. Dupa ce s-au intors impreuna in emisiune și pareau hotarați sa caștige premiul cel mare, aseara lucrurile au luat o turnura neașteptata.

- Unul dintre cuplurile de la „Dragoste fara secrete” au dat frau liber imaginației și sentimentelor! Andrei și Flory, caci despre ei este vorba nu s-au putut abține sa nu se atinga, nici macar in fața camerelor de filmat.

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din Targu-Jiu, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a rasturnat cu mașina, luni, pe o strada din apropierea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Potrivit polițiștilor, conducatorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultand o concentrație…

- Sunt momente foarte tensionate la Galați, acolo unde urmeaza sa aiba loc un miting al PSD. Cateva sute de protestatari scandeaza impotriva PSD și s-au contrat cu jandarmii.La un moment dat, oamenii, nemulțumiți de locul in care i-au amplasat jandarmii au incercat sa sparga cordonul. Unii dintre…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Arges, Florin Popa, accidetul s-a produs in Livezeni, iar politistul era in timpul liber, pe motor. „Politistul era in timpul liber. Venea dinspre Campulung spre Pitesti, iar din sens opus un autoturism a virat brusc stanga si in felul acesta nu i-a acordat…

- Noul sediu al Registrului Auto Roman din Targu Jiu a fost inaugurat duminica, in prezența ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, și a lui George-Adrian Dinca, director general al RAR. A fost o inaugurare cu fast, la care atmosfer...

- Un agent de Politie din judetul Iasi si-a cerut iubita in casatorie dupa ce a pacalit-o ca ar fi chemata la o interventie specifica serviciului. La „fata locului”, tanara, la randul ei politista, a fost intampinata cu un mesaj de dragoste si cu un buchet mare de trandafiri.