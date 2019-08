Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanta a fost solicitata la Pavilionul Expozitional din Mamaia, unde are loc CEX al PSD, deoarece mai multe persoane acuzau dureri abdominale și varsaturi.Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Constanța au declarat, pentru MEDIAFAX, ca apelul a fost facut in jurul pranzului.…

- Intervenția ambulanței a fost solicitata la Pavilionul Expozițional din Mamaia, unde se desfașoara lucrarile Școlii de vara a Organizației de Femei a PSD, informeaza cotidianul Replica. O parte dintre cele 300 de participante la lucrari au inceput sa se simta rau inca de aseara, dupa ce au luat cina…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost plin de sfaturi pentru femeile social-democrate prezente la Școala de vara a Organizației de Femei a PSD ce are loc la Mamaia. "Barbații știm cu toții: femeia te...

- * Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred in onestitatea romanilor ca vor alege binele. (...) Este pentru prima data cand vom putea avea un…

- Deschiderea Scolii de Vara a Femeilor Social Democrate Mamaia are loc in aceste momente la Pavilionul Expozitional din Mamaia, unde peste 300 de femei membre in OFSD vor fi prezente.Viorica Dancila si Mihai Viorel Fifor vor fi prezenti la eveniment. ...

- Scoala de Vara a Femeilor Social Democrate Mamaia are loc in acest weekend la Pavilionul Expozitional din Mamaia, unde peste 300 de femei membre in OFSD vor fi prezente la Mamaia.Programul complet:JOI ndash; 29 AugustOra 16.00 ndash; Deschiderea lucrarilor ndash; dna. Rovana Plumb ndash; presedinte…

- A fost alerta intr-o scoala din Vaslui, in localitatea Gardesti, dupa ce un elev in varsta de 14 ani a bagat incarcatorul telefonului in gura si s-a electrocutat. O ambulanta a ajuns de urgenta la fata locului.

- Libertatea publica azi al treilea episod dedicat unui fenomen național oribil: copiii care cad și mor in haznalele defectuos construite sau protejate.O fetița de 8 ani din satul Viișoara, comuna Ulmi, Dambovița, și-a pierdut viața in 2012 pentru ca se juca in curtea școlii, langa WC-uri. Fosa septica…