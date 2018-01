Momente penibile la concertul Innei de la Sibiu. Si-a aruncat peruca si-a tinut un discurs cam… incoerent

Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum Gina Pistol (36 de ani) si Smiley (34 de ani) se fereau cat puteau de mult sa-si recunoasca iubirea, de Revelion, la Sibiu, acolo unde artistul a sustinut un concert, cei doi si-au dat iubirea pe fata.

- Ca in fiecare an, INNA a oferit un recital de senzatie pentru fanii ei. Din nefericire, nu prea a avut noroc. A avut probleme tehnice si cu tinuta, dar artista nu s-a lasat doborata. Inna a urcat cu intarziere pe scena de la Sibiu din cauza unor probleme tehnice. A tremurat de frig in fata oamenilor…

- ”Noi, artiștii, decurgem la chestii de genul asta”, a strigat Inna pe scena de la Sibiu , acolo unde a intreținut publicul in noaptea dintre ani. ”Uitați-va la mine ca e important” a completat artista, moment in care li-a scos peruca de pe cap și a aruncat-o. Frigul, oboseala și tot felul de incidente…

- Intervenție de urgența in urma cu cateva momente la Navodari. Un barbat de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze. Un barbat in varsta de 40 de ani din Navodari a vrut, joi, in jurul pranzului, sa-și…

- Dupa o intarziere de aproape o jumatate de ora, timp in care consilierii locali ai PSD s-au lasat așteprtați nu doar de colegii lor, ci și de copiiiveniți special sa le conlinde aleșilor locali, dar mai ales de cei doi militari raniți in Afganistan, invitați pentru acordarea titlurilor de "Cetațean…

- 21 decembrie 1989. Ne aducem aminte de ziua ultimei greseli a lui Nicolae Ceausescu. Dupa primul oras liber, Timisoara, în timp ce revolta populara se întindea la Sibiu si Târgu Mures, în fata sediului Comitetului Central al PCR

- Politehnica: Popa 14, Nuna, Balogun 22 (4X3), Roberts 2 Solopa 12 (2) / Lipkins 9 (1), Keely 7 (1), Vatra, Calenic, Amarghioalei. De la gazde s-au remarcat Laser 18, Popescu 14, Cooper 12. A inceput frumos meciul baschetbalistilor ieseni de la Sibiu. Nu pentru ca Florin Popa a inscris primele puncte…

- Cautarile unui autoturism despre care se anuntase inca din ultima zi a saptamanii trecute ca plonjase in rau, undeva pe raza judetului Sibiu, au dat roade abia marti. Cand scafandrii hunedoreni au reusit sa dea de urma autoturismului si sa il scoata la mal. Din pacate, in interiorul masinii a fost gasit…

- Momente cutremuratoare au avut loc, luni seara, la un spital din Iasi! Un barbat care tocmai iesise din operatie si pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparate si s-a aruncat pe fereastra, de la etajul cinci al cladirii.

- Cateva sute de persoane au protestat in București dar și alte orașe din țara atragand atenția asupra modificarilor pe care coaliția de la guvernare vre sa le aduca legilor justiției. Intr-un gest simbolic, protestatarii și-au acoperit ochii și gurile cu banderole negre. Cateva sute de persoane au protestat…

- Publicul va pași in spiritul sarbatorilor de iarna cu un recital de poveste al artistului Calin Barcean, unul dintre cele mai sonore nume din industrial folk, din vestul țarii. Din concert nu vor lipsi piese din topul celor mai frumoase melodii de Craciun. Concertul va avea loc la…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…

- Doua tinere au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce au fost lovite de un microbuz pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc pe DN 7, in localitatea sibiana Talmaciu, unde la aceasta ora traficul rutier este blocat.

- Volei Alba Blaj a reușit un succes imens, 3-1 (26-24, 25-22, 24-26, 25-21), cu campioana Elveției, Volero Zurich, avand un debut extraordinar in Grupa A a Champions League! Intr-o atmosfera fabuloasa, in Sala „Transilvania” din Sibiu, tripla campioana a Romaniei a furnizat o adevarata „bomba” a intrecerii…

- Cat de dispusi sunt tinerii sa se mute pentru un job. Ce pretentii au Nu foarte multi tineri sunt dispusi sa se mute in alt oras pentru un loc de munca, insa cei care iau in calcul aceasta varianta ar prefera provincia in detrimentul Capitalei. 32% dintre participanții la chestionar au aratat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din trei județe aflate in Transilvania, respectiv in doua județe din Moldova.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in județele Sibiu, Covasna și Brașov, la…

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Organizatia deputatului PSD Terea: Printre protestatari exista ”grupuri manipulate de indivizi extrem de periculosi”, coordonati de ”statul paralel” Exista grupuri manipulate de cativa indivizi extrem de periculosi, coordonati de cei care conduc statul paralel, sustine PSD Sibiu referitor la incidentul…

- Un dosar penal a fost deschis, joi, la Parchetul General in cazul incidentelor care au avut loc, miercuri seara, in fața Parlamentului. Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este vizat de ancheta, dupa ce doi protestatari l-au acuzat ca i-ar fi lovit cu mașina. In replica, deputatul afirma ca cei doi s-au…

- Scandal la poarta Palatului Parlamentului. Doi protestatari susțin ca au fost loviți cu mașina de un deputat. De cealalta parte, deputatul se apara și spune ca cei doi s-au aruncat pe autoturismul sau. Sute de persoane au ieșit in strada miercuri seara, in fața Palatului Parlamentului , pentru a protesta…

- Au marcat: Adam Nemec 9', Ionut Nedelcearu 31', Diogo Salomao 79'. In clasament, Dinamo acumuleaza 30 de puncte si se mentine pe locul 7, la un punct in spatele echipelor FC Viitorul si Astra, urmatoarele doua clasate. Sepsi ocupa penultimul loc, cu 12 puncte. 0-1: Adam Nemec a deschis…

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 7-a. BC Timișoara a invins pe Steaua și e pe prima poziție. Rezultate. BC Timișoara s-a impus in fața Stelei, 86-83 (50-38). Pivotul american Adrian Diaz (23 de ani, 2.08 m) a semnat 22 de puncte. Igor Mijajlovici a reușit 21 de puncte. Taylor (24 de puncte)…

- Prieteni dragi, sosiți din toate colțurile țarii, sunt aici, la Sibiu, impreuna cu legendarii JUNI, in aceste zile, la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”. Read More...

- Pentru cei care sunt multe prea ocupați sau nu au suficienta inspirație, un tanar din Sibiu impodobește bradul de Craciun contracost. Beniamin Binder are de gand sa transforme tradiția decorarii brazilor, care e veche de peste 500 de ani, intr-o afacere. Deși aceasta este prima iarna cand iși ofera…

- La data de 28 noiembrie 2017, in jurul 11.00, pe centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia, la intersecția cu strada Marașești, o femeie de 36 de ani, din comuna Șelimbar, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unui autotractor cu semiremorca condus…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, și cel mai mare operator din Romania, a anunțat ca iși extinde operațiunile din Sibiu și va lansa cinci curse.

- Muzeul „Castelul Corvinilor” va invita marți, 28 noiembrie, ora 12:00, la vernisajul expoziției „Gastronomia istorica, intre știința și reenactment. Despre obiceiuri culinare in Transilvania medievala”. Expoziția a fost realizata de Muzeul Municipal „Ioan Raica”…

- Publicul i-a admirat zâmbetul inconfundabil în sute de roluri. Primele, pe scena Teatrului Dramatic din Arad. Consacrarea a venit însa la Teatrul de Revista Constantin Tanase, în paralel cu aparitiile la emisiuni de televiziune.

- Noi proteste sunt anunțate in București și in alte orașe duminica, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii in strada. UPDATE ora 18:30. Circa 3.000 de persoane sunt adunate la aceasta ora in Piața…

- Un alt nume greu din Romania a murit din cauza aceleiasi suferinte pe care a avut-o si Stela Popescu. Jurnalistul Dan Papij a incetat din viata, vineri dimineata, la Sibiu, din cauza unui accident vascular cerebral. Afectiunea a fost descoperita in urma cu cateva zile, dar dupa ce medicii i-au spus…

- Italienii care doresc sa obțina permisul de conducere au posibilitatea de a alege modul in care se pregatesc pentru examenul auto. Ei pot participa la cursurile organizate in cadrul unei școli de șoferi sau se pot pregati pe cont propriu. Citeste si Urmarire ca-n filme in Sibiu. Un barbat,…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la dezbaterea „Orasele României la 100 de ani de la Marea Unire”, la Ploiești, iar drept metoda de transport, șeful statului a ales trenul.Ajuns la Ploiești, șeful statului le-a spus jurnaliștilor ca a avut o calatorie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa restrictioneze vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele principale. In prezent…

- Un accident grav de circulatie a avut loc aceasta dimineata in judetul Sibiu, in urma caruia o femeie si-a pierdut viata. Circulatia pe DN1 este blocata in aceste momente, potrivit Adevarul.

- Un urs s-a plimbat prin Mediaș, ajungand pana aproape de Spitalul Muncipial, inainte ca jandarmii și polițiștii sa intervina. Jandarmii si politistii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, in municipiul Medias, judetul Sibiu, pentru alungarea unui urs care s-a plimbat mai mult de o ora pe strazi,…

- Publicul zalauan s-a bucurat luni, 13 noiembrie, de acordurile de jazz contemporan ale trupei DUMItRIO, invitata la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, in cadrul Muza Fest. Concertul de la Zalau face parte dintr-o serie de evenimente de acest gen pe care grupul de jazz contemporan le-a sustinut…

- Dragi sibieni, hai sa trecem pragul Noului An imbrațișand muzica! Biletele pentru cel mai asteptat spectacol muzical al sfarsitului de an – Concertul de Anul Nou de la Sibiu – s-au pus in vanzare și sunt disponibile in rețeaua eventim și online, pe eventim.ro. Read More...

- Masura a fost luata de conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor, care se programeaza sa obtina actele necesare in vederea primei inmatriculari in Romania a vehiculelor second-hand.

- Lidia Buble a vorbit din nou despre ceea ce s-a intamplat acolo si a dezvaluit ca oamenii strigau sa cante manele. "Cea mai recenta suparare a mea este cea de la Mizil. Cand am ajuns acolo eram foarte obosita, plecasem de la Iasi si am fost putin derutata deoarece concertul s-a mai amanat putin.…

- Cea de-a patra editie a festivalului Antagon, eveniment de teatru dedicat producțiilor independente care aduce laolalta comedii, drame și concerte din București, Sibiu, Timișoara și Arad va avea loc la Halele Timco in perioada 26 – 29 octombrie. Pe langa spectacolele de teatru programate, festivalul…

- Lidia Buble a fost obligata sa-si incheie concertul de la Mizil mai devreme decat trebuia. Vedeta a postat și un mesaj pentru persoanele care au dat dovada de lipsa totala de respect. "Un specimen ce, desi avea aspect de om, parea scapat din jungla a hotarat, duminica seara la Mizil, sa strice…

- JOHANN STRAUSS ENSEMBLE & RUSSELL McGREGOR prezinta concertul ”BEST OF VIENNA” in turneu național. In luna decembrie, orchestra Johann Strauss Ensemble și maestrul dirijor Russel McGregor revin in țara noastra cu un program muzical antrenant, plin de vivacitate in cadrul unui nou turneu național, intitulat…

- Lidia Buble este o artista indragita si destul de prezenta in peisajul monden autohton, insa ultima experienta cu publicul nu a fost una chiar pe placul sau. Invitata la Festivalul Vinului de la Mizil, Lidia Buble a urcat pe scena pentru a-si sustine concertul, insa nici nu si-a inceput bine programul…

- Lidia Buble si-a inceput recitalul, dupa care multi din cei prezenti in public au inceput sa arunce in ea cu fructe! Dupa cea de-a treia piesa si mai multe apeluri disperate, iubita lui Razvan Simion a decis ca este de ajuns calvarul indurat si a parasit scena, fiind insotita de politie. Lidia…

- Dacia Unirea Braila are mari probleme financiare, iar din acest motiv jucatorii au protestat la meciul de azi cu Hermannstadt. Arbitrul a fluierat startul meciului la 11:30, adica ora la care era programata partida, insa jucatorii braileni au ramas nemișcați in propria jumatate timp de un minut. Aceștia…

- AFF 2017 aduce la Sibiu realitatile de pretudindeni si le transpune pe marele ecran, intr-o saptamana de toamna dedicata artei cinematografiei. Festivalul continua cu proiectii de exceptie, concerte, evenimente VR si full-dome si intalniri cu specialistii din industrie. Publicul cinefil va putea viziona…

- De vineri, 20 octombrie curent, se va începe vânzarea biletelor pentru concertul solo al cântareței americane Laura Pergolizzi (LP) la Chișinau. Concertul va avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac” pe 14 decembrie și se va începe la ora 19:14. Organizatorii…

- Mari nume ale muzicii romanești, Felicia Filip și Cristi Minculescu, vor evolua, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, vineri, 22 decembrie, de la ora 19:00, alaturi de legendele Iris: Valter Popa și Doru Borobeica, dar și de Filarmonica Botoșani, in Concertul de excelența artistica ...

- Sclavi vanduți pe o bucata de branza! Polițiștii din Bacau și procurorii DIICOT au reținut trei ciobani acuzați de trafic de persoane și de minori. Un copil de 12 ani și alți doi tineri au fost rapiți de pe strada și puși sa munceasca la stana. Povestea a ieșit la iveala dupa ce agenții de la Postul…