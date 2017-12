Momente magice de Craciun: Primul Razboi Mondial s-a oprit si inamicii au sarbatorit impreuna Primul Razboi Mondial a ramas in istorie ca unul dintre cele mai sangeroase conflagrati din istorie. Si pe buna dreptate. Milioane de soldati si civili au murit in acest conflict, iar conditiile de lupta erau foarte grele. Tocmai de aceea ideea unui armistitiu spontan pare a fi cel putin ciudata.



Numai ca este cat se poate de adevarata.



Business Insider aminteste cum, pentru o zi si o noapte, armata francezilor si britanicilor, pe de o parte, respectiv cea a germanilor, de cealalta parte, au pus armele deoparte pentru o scurta vreme pentru o sarbatoare al carui scop este sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colindul de Craciun este unul dintre obiceiurile romanești care a ajuns aproape sa se identifice cu cea mai importanta sarbatoare de iarna. In Ajunul Craciunului, cete de colindatori merg la casele oamenilor cantand ”Buna dimineața la Moș Ajun”. Daca gazda le deschide, copiii primesc nuci, covrigi,…

- Iubiți frați intru preoție, iubiți credincioși,iubiții mei fii sufletești, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns sa petrecem impreuna, in libertate, pentru a douazeci și opta oara, sarbatoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, Sfantul Craciun (…) Cat de puternic este parfumul bradului și cat de rasunatoare…

- Filme de sarbatori precum „Miracolul de pe strada 34” si „Singur acasa 3”, concerte de colinde, editii speciale, un nou episod din serialul de comedie „Las Fierbinti”, dar si momente din arhiva cu regretata actrita Stela Popescu fac parte din programul de Craciun pregatit de Televiziunea Romana si de…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat oficialii Uniunii Europene ca „mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP, preluat de Agerpres. Reamintim…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". Mai exact, acesta a declarat ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla,…

- Sfanta Sarbatoare a Nașterii Domnului este un prilej de fericire și implinire in fiecare an. Personalul batalionului a primit cu inimile deschise zilele acestea grupuri de colindatori formate din elevi și dascali ai Școlii cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, care au incantat audiența…

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arsinel s-a imbunatatit considerabil dupa interventia de implantare a unui stent, iar medicii au decis sa-l externeze. Indragitul actor a tinut sa multumeasca medicilor care i-au salvat viata, insa a atras atentia asupra conditiilor din spitale.

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Institutul Britanic de Meteorologie a emis un Cod Galben de ninsori abundente. Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de nord, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de sud, iar in aceasta zona sa se transforme ...

- Aflat in cautarea unei solutii pentru relansarea carierei fiului sau, Gica Hagi a anuntat, vineri, ca Viitorul reprezinta una dintre optiunile pe care Ianis Hagi le va lua in calcul in aceasta iarna. Daca initial a strambat din nas la oferta facuta de Pescara, club din Serie B, "Regele" a admis…

- Marius Popescu, antrenorul celor de la ASA Targu Mureș, anunța condițiile grele in care iși continua activitatea formația sa, care mai are doar 13 jucatori la dispoziție pentru urmatorul meci. "Pe langa condițiile astea de vreme rece, cu lapovița și ninsoare, am avut parte și de un arbitraj slab. ...

- N. D. Influentati, probabil, de remarcile malitioase pe tema straniei aparitii, in centrul Ploiestiului, a cetei de pinguini gandita pe post de decor in ansamblul de figurine pentru aranjamentele de Craciun, reprezentantii firmei tocmita cu impodobirea orasului de Sarbatori si-au reparat greseala de…

- Mai exact, fiecare proprietar de caini era obligat sa declare birul pentru fiecare caine pe care il deținea. Impozitul era de 10 lei anual, iar cei care nu se supuneau erau aprig amendați iar cainii uciși. ”Am incercat sa redau epoca, vremurile și intamplarile prin documente sugestive. Evident,…

- Coreea de Nord sustine ca dispozitivul a atins altitudinea de 4.475 km inainte de a cadea in mare, la 950 de km de la locul de lansare. Experti occidentali au apreciat ca traiectoria in forma de clopot, pe verticala, sugereaza ca ar avea o raza de peste 10.000 de km, adica ar putea atinge continentul…

- Violeta Stoica Nicoleta Dumitrescu Lipsa de respect pentru locuitorii municipiului Ploiești – astfel poate fi caracterizata greva declanșata de angajații societații Transport Calatori Express, indiferent de cauzele care au condus la declanșarea acestei mișcari de protest in randul salariaților societații…

- Cu siguranța ți s-a intamplat sa sa observi macaro data faptul ca un cuptor cu microunde este mai mult decat util in bucataria oricui. Totuși, sunt și trucuri pe care sigur nu le-ai mai incercat și care merita din plin. Astfel, daca pui niște felii subțiri de bacon oe o ceașca intoarsa in cuptorul cu…

- Raportul anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s arata ca rapida crestere a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent. Moody’s recomanda Romaniei sa tina sub control a cheltuielilor guvernamentale, sa creasca absorbtia fondurilor…

- Primaria Comunei Bascov organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale vacante, de sofer treapta II – Compartiment deservire institutii publice de invatamant. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției contractuale…

- Chiar daca in urma cu mai mulți ani erau cei mai buni prieteni, relatia dintre Alex Velea si soțul Andreei Banica s-a deteriorat. De vina ar fi procesul prin care artistul isi cere banii pe un concert neplatit. "Imi pare rau ca am ajuns in situatia asta, pentru ca impreuna am impartit o paine…

- In contextul anunțatei inrautațiri a vremii, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova lanseaza mai intai urmatoarele intrebari retorice: “Știați ca: Neadaptarea vitezei la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere? Distanta…

- Black Friday 2017. Cei mai mari jucatori de pe piata de telefonie mobila, Telekom, Vodafone, Orange, vin cu oferte surprinzatoare de telefoane, accesorii și gadgeturi de marele eveniment al reducerilor din toamna. Realitatea.

- Deputatul UDMR Antal Istvan a afirmat luni, la Ora Guvernului, ca sunt detinuti care speculeaza conditiile de detentie din penitenciare si "ciupesc" bani seriosi din bugetul statului ca despagubiri. "Din discutiile cu judecatorul de supraveghere am aflat ca sunt detinuti care speculeaza conditiile…

- In cadrul intalnirii, initiata de Agentia Nationala pentru Zootehnie, a fost prezentat un program de dezvoltare a raselor in sistem traditional a raselor Bazna si Mangalita. Programul se adreseaza fermelor de subzistenta cu un efectiv de la minim 5 capete la 20 de capete. Petre Daea, ministrul…

- Unul dintre minerii raniti grav in urma exploziei din Mina Uricani a murit, joi dimineata, la Spitalul de Arsi din Capitala. Barbatul avea arsuri pe 50% din suprafata corpului si la nivelul cailor respiratorii. Si se pare ca la doi ani de la tragedia din Colectiv infectiile intraspitalicesti continua…

- Epava submarinului HMS Narwhal (N45) a fost descoperita dupa 77 de ani, in Marea Nordului, de catre un grup de scafandri polonezi. Cu ajutorul scanarilor cu un radar 3D, epava a fost gasita in stare intacta la 94 de metri adancime, fiind considerata...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea sa renunte la probele de verificare a aptitudinilor fizice sustinute la examenele de admitere in scolile de agenti si subofiteri. Motivul este unul hilar: in luna ianuarie cand au loc aceste examene conditiilor meteo specifice sezonului rece ar pune in pericol…

- Dobra a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Guvernul a aprobat un memorandum prin care in țara se vor construi mai multe spitale regionale, unul dintre acestea urmand sa fie ridicat și la Timișoara. De fapt, daca este sa ne luam dupa liderul social-democraților, construcția…

- In luna noiembrie, vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: *Agenția Naționala…

- Politia Romana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Read More...

- Camioane antice de lemn, soldați epuizați, adormiți pe parginea drumului... Imaginea este una dezolanta, insa despre ce este vorba?- Adevarata fața a armatei lui Kim Jong-un a fost dezvaluita in imagini contrafacute din Coreea de Nord. Mai exact, in fotografiile facute de un turist intre Muntele Kumgang…

- Problemele semnalate de ani de zile de catre pacientii Sectiei Infectioase Adulti a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad nu au fost rezolvate. Conditiile sunt in continuare departe de cele specifice unei unitati medicale, iar cei care ajung sa fie internati, pentru ca multi refuza, parca…

- Daca ai cetațenie romana, varsta intre 18 și 28 de ani și inalțimea de minim 1.65 m ești candidatura perfecta pentru a putea deveni Miss Universe Romania. Pana pe 20 octombrie trebuie sa depui candidatura la preselecție, iar organizatorii anunța deschis: „Acceptam candidate cu sau fara operații estetice!”

- Deputatul PSD, Eugen Teodorovici, ar fi absolvit un curs postuniversitar de 45 de zile dedicat civililor, anunta Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazu". Precizarea vine dupa ce teodorovici a declarat la TVR ca a obtinut o diploma, dar nu stie in ce fiindca nu "a trecut vreodata pe acolo". …

- Dinamo, viitoarea adversara a FC Botosani, a urcat pe loc de play-off inaintea duelului de luni, din Moldova, cu trupa pregatita de Costel Enache. „Alb-rosii” au invins cu 3-0 nou-promovata Juventus si s-au apropiat la patru puncte de botosaneni.

- Ghita Ignat, fostul luptator de MMA, a postat pe site-ul sau un articol prin care se plange de conditiile din inchisorile din Marea Britanie. Acesta a aratat ca in penitenciarul in care este el inchis sunt 2.000 de detinuti, iar pe timp de noapte acestia urla, bat in usa si in gratii cu picioarele,…

- Secretarul de stat in Ministerul Administratiei si Internelor a primit sarcina de a coordona achizitia celor 2.200 de masini care vor ajunge la Serviciile judetene de Ambulanta si SMURD. Una dintre revendicarile sindicalistilor de la Ambulanta, care au iesit ieri pentru prima data in strada pentru…

- (update) Pavel Filip a precizat ca bugetul statului a incasat cu circa patru miliarde de lei mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut. Premierul a transmis ca jumatate din condițiile pentru primirea asistenței financiare din partea UE și ca speculațiile precum ca Republica Moldova nu a indeplinit…

- In contextul in care recent s-au inregistrat ninsori și temperaturi scazute in mai multe zone din țara, e bine de stiut ca soferii sunt obligați, atunci cand circula cu autovehiculele pe drumurile publice acoperite de gheața, zapada sau polei, sa foloseasca anvelope de iarna, dupa cum prevede Ordonanța…

- „Razboiul informațional exista, știrile false se raspandesc rapid, ce se poate face pentru ca statele europene, și nu numai, sa conștientizeze agresiunea și vulnerabilitațile proprii și sa contracareze manipularea venita dinspre Rusia? Sunt intrebari la care au incercat sa raspunda experți la nivel…

- In timp ce pacientii romani stau la cozi in spitalele de stat din Bucuresti si spera sa aiba acces la un tratament de calitate si conditii decente pentru spitalizare, Primaria Bucuresti a platit 8,5 milioane lei (1,8 milioane euro) pentru statuia printului Rainier de Monaco, amplasata in Parcul Circului.…

- Din aceasta saptamana au inceput inscrierile pentru examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent. Testarea este organizata de Camera Consultantilor Fiscali, va avea loc in 4 noiembrie, la Bucuresti, iar inscrierile se fac pana vineri, 20 octombrie, inclusiv.…

- Anual, 2,9 milioane de persoane sunt infectate, iar 95.000 mor din cauza acestei boli bacteriene transmise prin intermediul apei potabile și a alimentelor contaminate. ''Aceasta este o afecțiune a inegalitații care ii afecteaza pe cei mai saraci și mai vulnerabili'', a declarat la Geneva Tedros…

- Pe doua mari fronturi din Europa, dar și in alte zone ale lumii, doi coloși numiți Antanta și Puterile Centrale s-au infruntat in urma cu o suta de ani intr-o incleștare pe viața și pe moarte. Incepand din 1914, vreme de trei ani, 30 de milioane de oameni au stat fața in fața și, in fiecare zi, și-au…

- „Razboiul fanaticilor impotriva filmului „Matilda” este doar una dintre manifestarile unei mișcari care capata amploare și care ar putea fi denumita „jihadism ortodox”. La fel ca la islamiști, tabloul lumii “jihadistilor ortodocsi” este imparțit in “ortodocși” (adica ei inșiși) și dușmanii „credinței…

- Gabriela Venialgo, studenta la Facultatea de Fonoaudiologie și nascuta la Asuncion, s-a impus in fața celor 13 participante la concursul desfașurat miercuri seara intr-o discoteca din capitala Paraguayului care a acordat și titlul de Primera Princesa tinerei Andrea Pereira, in varsta de 22 de ani…

- Aproape jumatate dintre intreruperile de sarcina inregistrate in fiecare an in lume, adica 25,5 milioane dintr-un total de 55,7, nu se desfașoara in condițiile de siguranța necesare, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), intr-un studiu dat publicitații joi,

- Salile de gimnastica pot fi adevarate focare de infecție, deoarece sunt locuri in care exista multa umezela. Și asta, din cauza ca oamenii care merg sa faca sport la sala transpira foarte mult. Iata ce sfaturi ne dau medicii pentru a ne proteja impotriva unor bacterii, precum cele care produc negi sau…