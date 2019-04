Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mai bine de 50 de ani de cand in Romania nu s-a construit niciun spital de stat. Cele vechi sunt atat de darapanate, incat au nevoie de renovari din temelii. Un astfel de loc este Spitalul Judetean Brasov.

- Și in luna martie, publicul din București are privilegiul de a petrece o seara in care rasul in hohote este garantat de maestrul ironiei și al hazului ascutit - Horațiu Malaele. Cu umorul sau tipic și infinita placere a improvizației, indragitul actor și regizor va face o noua demonstrație de virtuozitate…

- ROMANII AU TALENT 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: La finalul reprezentației sale, acesta il face pe Florin sa spuna ganditor: ”Eu am abonament la o sala de doi ani de zile. Chiar o sa ma duc maine pentru prima data, sa vad ce se intampla cu mine. De ce nu arat ca tine, deși am abonament…

- Momente dificile pentru un fermier din Prahova, dupa ce un incediu cumplit a produs panica printre sutele de animale pe care le are in gospodarie! Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale la Mizil!

- Google, divizie a grupului Alphabet, va cheltui in 2019 peste 13 miliarde de euro pentru infiintarea de centre de date si birouri in Statele Unite, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește și: UE face apel la statele membre sa profite de potentialul canabisului in scopuri medicale…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, si primarul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, au avut o altercatie la primaria Capitalei, potrivit relatarilor martorilor, Badulescu jignindu-l pe Mutu, dupa care edilul sectorului 6 i-a dat acestuia un pumn.

- Iarna ofera un spectacol impresionant pe Varful Vladeasa, al doilea cel mai inalt varf din Muntii Apuseni. Imagini cu brazi solitari incarcati cu zapada si statia meteo inghetata complet au fost surprinse in urma cu cateva zile si publicate pe o retea de socializare.

- NOVAK DJOKOVIC - RAFAEL NADAL // Novak Djokovic (1 ATP) și Rafael Nadal (2 ATP) se infrunta duminica, de la ora 10:30, in marea finala de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. ...