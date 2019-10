Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiriches este in doliu. Fotbalistiul roman trece prin momente delicate alaturi de colegii sai de la Sassuolo, dupa ce patronul echipei a incetat din viata, din cauza unor probleme de sanatate.

- ​''Nu am jucat cât ma asteptam la Napoli'', a recunoscut joi fundasul român Vlad Chiriches, la prezentarea sa oficiala la alta echipa din campionatul de fotbal al Italiei, Sassuolo, cu trei zile înaintea meciului din deplasare cu AS Roma, informeaza TuttoMercatoWeb,…

- Vlad Chiriches a fost prezentat oficial de echipa care a terminat ultimul sezon de Serie A pe locul 11. "Bine ai venit, Vlad!", a anuntat oficial clubul nero-verde pe Twitter. Vlad Chiriches va deveni cel mai bine platit fotbalist al trupei antrenate de Roberto De Zerbi. Castiga, conform…

- SSC Napoli a anunțat oficial transferul romanului Vlad Chiricheș la Sassuolo. Fotbalistul, care implinește 30 de ani in noiembrie, a venit in 2015 la clubul din Napoli și a jucat doar 32 de meciuri in cei 4 ani petrecuți in Italia.

- Transferul fundasului roman Vlad Chiriches de la Napoli la Sassuolo a fost oficializat, luni, la pranz, au anuntat cele doua cluburi de fotbal din Serie A pe site-urile lor oficiale. Chiriches ajunge la Sassuolo sub forma unui imprumut cu o clauza obligatorie de rascumparare. …

- Fundasul roman Vlad Chiriches este tot mai aproape de un transfer de la Napoli la alta grupare din campionatul de fotbal al Italiei, Sassuolo, cele doua cluburi accelerand negocierile, scrie site-ul tuttomercatoweb.com. Sassuolo si Napoli sunt pe punctul de a ajunge la un acord in legatura cu transferul…

- Fotbalistul roman Vlad Chiriches este putin dezamagit ca Napoli vrea sa renunte la el, scrie marti site-ul areanapoli.it, potrivit caruia fundasul va fi cedat la alta echipa din Serie A, Sassuolo. Chiriches se afla in vizorul lui Sassuolo, care este foarte aproape de un acord cu Napoli pentru internationalul…

- Sassuolo a vrut sa il cumpere pe Vlad Chiricheș (29 de ani) de la Napoli, dar s-a lovit de prețul foarte mare fixat de vicecampioana Italiei. Chiricheș a avut evoluții extrem de sigure in amicalele din aceasta vara și a atras atenția mai mult cluburi din Serie A. Prima oferta clara a venit din partea…