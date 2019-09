Stiri pe aceeasi tema

- Respira si gandeste in liniste, cumva incearca sa refaci doar puzzle-ul mintii tale impartite intre planuri, griji, probleme, solutii, loc de munca, familie, viata profesionala, viata personala. Daca esti sincer cu tine o sa vezi ca nu ai o viata chiar atat de trista cum crezi tu;…

- Angelina Jolie spune ca „cei mai recenti ani din viata sa nu au fost cei mai usori” si ca nu s-a simtit puternica. Actrita in varsta de 44 de ani a trecut, in ultimii ani, prin mai multe momente foarte grele, de la histerectomia suferita in 2015 pana la separarea de sotul ei, actorul Brad... Read More…

- Momente dramatice au avut loc la Dobrosloveni, in localitatea natala a Alexandrei Maceșanu, unde parinții Luizei Melencu au mers pentru a fi alaturi de familia fetei care a fost ucisa de catre criminalul de la Caracal.

- Sambata, satul Colacu a imbracat haine de sarbatoare. A fost prima editie a sarbatorii “Fiii si fiicele satelor Colacu, Sabiesti si Stanesti” si cu siguranta, administratia de la Racari, condusa de edilul Marius Caraveteanu, va mentine traditia multi ani de acum incolo. A fost multa emotie…

- Mama lui Catrinel Sandu a implinit 71 de ani și a petrecut prima aniversare, fara soțul ei. Barbatul s-a stins din viața in urma cu doar cateva zile, iar femeia nu poate trece peste șocul suferit. Cu toate astea, fiica și nepoatele ei au reuțit sa ii aduca zambetul pe fața. Mia Sandu a postat un mesaj…

- Au trecut aproape noua luni de cand regretatul fotbalist Ilie Balaci a plecat dintre noi, iar durerea este una mare in cotninuare pentru familie. Cea mai afectata este fiica sa cea mare, Lorena Balaci, care a suferit enorm dupa ce tatal sau s-a stins.

- Starea de sanatate a tehnicianului Ionut Popa s-a deteriorat in ultimele luni. El a fost la mai multi medici din Timisoara, Arad, Iasi si Budapesta... The post Ionut Popa trece prin momente grele appeared first on Renasterea banateana .

- A avut parte de multa fericire dar si de clipe grele in viata. A ajuns sa urasca perioada in care a fost insarcinata. Vica Blochina a facut marturisiri dureroase despre viata ei si despre momentul in care a ajuns in Romania. Vedeta a vorbit si despre cum i s-a transformat viata si care a fost cel mai…