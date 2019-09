Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Aron Eisenberg, cunoscut pentru rolul lui Nog din seria "Star Trek: Deep Space Nine ", a murit sambata, la varsta de 50 de ani, soția lui, Malissa Longo, confirmand decesul pentru variety.com. Cauza morții nu a fost dezvaluita, dar actorul s-a confruntat pe parcursul vieții cu mai…

- Momente cumplite pentru familia Adrianei, fetița de 11 ani ucisa dupa ce a fost rapita chiar aproape de poarta casei. Oamenii au ajuns, in urma cu scurt timp, la Serviciul de Medicina Legala Targoviște, pentru a ridica trupul copilei.

- Clipe apasatoare pentru prietenii, colegii și familia Alexandrei Maceșanu, dar și ai Luizei Melencu. Astazi, in ziua in care incep școlile in toata țara, cele doua fete disparute la Caracal, au lasat un gol imens in sufletele celor care și-ar fi dorit sa le vada și pe ele bucurandu-se de acest nou inceput.

- Gino Iorgulescu a primit astazi o veste teribila. Fiul sau, Mario, a fost implicat intr-un grav accident de circulație, petrecut in București, iar in prezent se afla internat la Spitalul Elias din Capitala.

- Actrita americana, Angelina Jolie, spune ca „cei mai recenti ani din viata sa nu au fost cei mai usori” si ca, in multe momente, nu s-a simtit puternica si „a trebuit sa traga de ea”, potrivit contactmusic.com. Actrita in varsta de 44 de ani a trecut, in ultimii ani, prin mai multe momente delicate,…

- Actorul Adrian Titieni nu a primit deloc bine vestea ca fosta sa soție, actrița Adriana Titieni, are o relație cu Alexandru Papadopol, fostul partener de viața al IoaneiGinghina. Potrivit click.ro, imaginile cu Adriana Titieni și Alexandru Papadopol imbarațisandu-se și sarutandu-se nu i-au picat deloc…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea ar avea parte de momente foarte grele dupa gratii la Penitenciarul Rahova. Conform unor surse citate de B1 Tv, acesta ar fi fost scuipat si injurat de catre mai multi detinuti, fiind nevoia de interventia gardienilor pentru aplanarea conflictului.Acest…