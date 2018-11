Stiri pe aceeasi tema

- A inceput cea de-a 51-a editie a Fesivalului National „Crizantema de Aur”, eveniment ce are loc in perioada 18-20 octombrie si se desfasoara sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO si sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural.

- X Factor. Sezonul 8. Ediția 6. Cea de-a șasea ediție a emisiunii „X Factor” a debutat in forța, cu o interpretare inedita a melodiei „Lie, ciocarlie”. Momente emoționante de rap, interpretari spectaculoase, dar și o situație fara precedent au completat spectacolul.

- Intoarcerea din vacanta la serviciu poate fi un moment traumatic. 23% dintre romani chiulesc de la job sau de la scoala, fentand prima zi de lucru dupa concediu. Stresul și depresia post-vacanta este un element definitoriu in cazul lor, iar cei mai afectați de acestea sunt polonezii, releva un studiu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, luni seara, ca starea membrilor echipajului de pe o nava elvetiana rapiti in largul Nigeriei, intre care un cetatean roman, este buna. MAE precizeaza ca, avand in vedere faptul ca printre persoanele rapite se regasesc si alti cetateni straini, Celula de…

- Tragedia din inima Apusenilor de acum 28 de ani este prea puțin cunoscuta, dar a indurerat apropiații, iar colegii pilotului inca povestesc cu lacrimi in ochi despre evenimentul in care Paul Pop- Osz-Puk și-a pierdut viața. In memoria pilotului militar care a sfarsit cu avionul MiG prabușit in 31 iulie…

- Petre Apostol Echipa de handbal Steaua Bucuresti a reusit sa se califice in turul secund din Cupa EHF, dupa ce s-a impus si in mansa retur, din Sala „Concordia”, din Chiajna, intr-un meci in care capitanul ploiestean al trupei ros-albastre, Ionut Georgescu, a fost cel mai bun marcator. Georgescu si…

- Jucatoarea Alexandra Cadantu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Zagreb, cu premii totale de 60.000 de dolari, scrie news.ro.Cadantu a trecut in sferturi de Pemra Ozgen, din Turcia, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 40 de minute. In semifinale, Cadantu va evolua cu…

- Alexia Apostolescu (foto, a doua, pe podium, de la dreapta la stanga) a facut parte din echipa Romaniei, care a participat, in perioada 30 august -2 septembrie, la Campionatul Balcanic de obstacole din Croatia, desfasurat la Zagreb. Sportiva care a lasat nationala de junioare a Romaniei la baschet pentru…