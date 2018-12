Momente DRAMATICE pentru Ozana Barabancea! Vedeta a ajuns să nu se mai poată ţină pe picioare In 2017, Ozana reusea sa dea jos peste 40 de kilograme in urma unei operatii de micsorare a stomacului. Chiar daca interventia a fost un succes, iar vedeta s-a acomodat repede cu noul stil de viata, faptul ca a slabit considerabil intr-un timp record a lasat semne asupra organismului ei. Asa se face ca, in momentul de fata, Ozana are nevoie de ajutor pentru a se deplasa si chiar pentru a iesi din masina! Persoane din preajma cantaretei au marturisit ca au fost socate si ca nu se asteptau sa o vada atat de epuizata fizic, mai ales ca nu de putine ori a cerut ajutorul colegilor ca sa iasa din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, se simte foarte bine in corpul ei, reușind sa slabeasca 27 de kilograme, cu un meniu bine pus la punct de un medic nutriționist. Ea are acum 60 de kilograme, insa vrea sa mai dea doua-trei jos, pentru a fi mulțumita in totalitate. „Am avut 87 de kilograme…

- Șase preșcolari au murit și alte 19 persoane au fost ranite joi dupa ce o mașina a ieșit de pe banda de mers și a intrat in ele, in apropierea unei școli primare din orașul Huludao, China.

- Atac fara precedent in Romania. Un tanar a intrat cu masina intr-un mall si a injunghiat o persoana. 10 persoane, ranite. Imagini cu atacatorul VIDEO Atac deosebit de grav, in aceasta dupa-amiaza, la Braila, acolo unde un tanar drogat ar fi injunghiat o persoana, apoi a furat o mașina și a intrat in…

- Dupa ce și-a mișcorat stomacul și a reușit sa dea jos mai bine de 40 de kilograme, Ozana Barabancea a revenit la silueta mult dorita. Dar platește un preț pentru asta. Cantareața, jurat in emisiunea “Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, e din ce in ce mai slabita și abia se mai poate deplasa fara ajutor.…

- Traficul este ingreunat in zona Jilava, Soseaua Giurgiului, din cauza unui accident produs intre un tir si o masina. Politia Ilfov informeaza ca soferul tirului a incercat sa intoarca pe linia continua, iar cel din masina nu a putut evita impactul, 6 persoane fiind ranite, dar constiente.

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt parapetii si gardul de protectie si a zburat de pe podul din Micalaca - ce duce dinspre Polivalenta spre Podgoria. Potrivit primelor informatii, mai multe masini ar fi fost avariate. La fata locului au ajuns mai multe ambulante,…

- Trei persoane care erau duse, miercuri, la audieri, in masina Politiei, au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un TIR nu a respectat distanta regulamentara si a izbit autospeciala, in localitatea galateana Independenta.

- Prima zi de școala creeaza emoție deopotriva atat pentru cei care vor ocupa un loc in banca, precum și pentru cei care au trecut peste aceasta perioada. Ultimii, parinți sau bunici, au nostalgia orelor petrecute in salile de clasa, a momentului in care, la inceputul fiecarui an, gaseau pe un colț de…