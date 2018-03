Stiri pe aceeasi tema

- Romanul condamnat pe viața pentru trafic de droguri in Cambodgia iși ispașește pedeapsa in condiții infioratoare. Adrian Catalin Varadi, alias Bujie, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, despre supraviețuirea intr-o inchisoare de maxima securitate. Bujie este nevoit…

- O pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulate, la Miami, SUA și ar fi vorba de mai multe victime. Echipele de intervenție au venit la fața locului și acorda ajutoare celor prinși de balustrada. Aceștia nu au anunțat, deocamdata, cate victime sunt. Miami e unul dintre orașele unde traiesc foarte…

- Raluca de la Asia Express s-a accidentat in timpul unei probe a show-ului. Impreuna cu colega ei de echipa, Ana Baniciu, Raluca trebuia sa culeaga furnici roșii pe care sa le adune intr-o galeata. Intr-o clipa de neatenție, Raluca s-a accidentat la genunchi. Din fericire, nu este nimic grav. „Am simțit…

- Asia Express, conflict puternic intre concurenți. Competiția este din ce in ce mai grea, iar vedetele fac cu greu fața provocarilor. Ajunși in Cambodgia, in prima etapa, cei opt ramași in cursa "Asia Express" au avut de intampinat numeroase probe care le-au pus nervii la grea incercare.

- Ediția de aseara a celui mai dur reality show, ,,Asia Express” a ținut cu sufletul la gura foarte mulți romani, iar emisiunea a fost lider de piața pe publicul din mediul comercial. Scrisorile emoționante primite de catre concurenți din partea celor dragi, dar și misiunile dificile prin care au trecut…

- Ediția de aseara a celui mai dur reality show, ,,Asia Express" a ținut cu sufletul la gura foarte mulți romani, iar emisiunea a fost lider de piața pe publicul din mediul comercial. Scrisorile...

- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show au ajuns in a treia țara din maratonul de 5000 de kilometri, Cambodgia. Primul impact cu cea mai saraca țara din Asia ii descurajeaza, iar reticența localnicilor de a-i ajuta ii va ingreuna in indeplinirea probelor, care par sa fie din…

- Lora și Ionuț Ghenu sunt supuși de Mihai Morar testului suprem prin care trece orice cuplu! "E groasa treaba, se misca si sunt calzi... Miros tare urat", se plange Lora cand gaseste in acvariu viermi"

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Ediția ,,Asia Express” din seara aceasta marcheaza ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competiție resimt mai mult ca oricand nopțile nedormite, oboseala fizica, psihica…

- Echipele pleaca in cursa in formula inițiala, iar pentru ca ultima ajunsa in ediția de luni nu a fost eliminata, intra in aceasta seara in competiție cu un handicap. Ana Baniciu și Raluk sunt nevoite sa transporte pe tot parcursul zilei un recipient cu pește fermentat, preparatul care le-a dat batai…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua tari- Vietnam si Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Frații Moroșanu au fost eliminați de la Asia Express, de catre Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu. Catalin și Claudiu au marturisit ca au trait cea mai intensa experiența. Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, i-au eliminat in ediția de marți seara, pe Catalin Morosanu si fratele lui, Claudiu. „Asta este, nu-i…

- ASIA EXPRESS. Ediția de marți seara a celui mai dur reality show- Asia Express continua cu și mai multe provocari pentru cele șase echipe ramase in concurs. Daca prima zi in Laos s-a dovedit a fi un test al rabdarii și al rapiditații, probele din seara aceasta ii vor supune la un efort și mai mare,…

- Editia de marti seara a celui mai dur reality show- ,,Asia Express” continua cu si mai multe provocari pentru cele sase echipe ramase in concurs. Daca prima zi in Laos s-a dovedit a fi un test al rabdarii si al rapiditatii, probele din seara aceasta ii vor supune la un efort si mai mare, care i-ar putea…

- Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței ,,Asia Express”, a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o parte dintre aceștia testele devin din ce in…

- Prima parte din Drumul Dragonului, traseul de foc al experienței ,,Asia Express”, a fost parcursa, insa itinerariul total de 5000 de kilometri este departe de a se fi terminat. Provocarea vedetelor continua in Laos incepand cu seara aceasta, iar pentru o parte dintre aceștia testele devin din ce in…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Faptul ca se anunta un an plin de provocari, cu suisuri si coborâsuri, stii deja! Însa nu ar strica sa ai în vedere si câteva aspecte care tin de esecurile din viata ta.

- Liviu Varciu și Vica Blochina s-au ales cu picioarele julite la show-ul de televiziune Asia Express, de la Antena 1. Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00.…

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Nu este o cursa nebuna numai pentru cele 7 perechi de vedete, ci și pentru echipa de producție. Pentru a surprinde perfect adrenalina, emoțiile și situațiile fara precedent prin care trec vedetele, fiecare echipa are propriul cameraman.

- Așteptarea a luat sfarșit pentru cei care asteapta cu nerabadare emisiunea "Asia Express", caci show-ul care promite aventura vieții pentru cele șapte cupluri de vedete participante va avea premiera in luna februarie la Antena 1. Incepand cu 12 februarie, in fiecare luni și marți, de la ora 20:00, telespectatorii…

- Gina Pistol a incercat sa se familiarizeze cu mancarurile inedite ale asiaticilor. vedeta a expetrimentat tot felul de mancaruri bizare. Provocarile s-au ținut lanț in experiența ,,Asia Express”, atat pentru concurenți, cat și pentru cei din echipa. Cel mai dur reality-show, care va fi difuzat pe Antena…

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Imagini din culisele Asia Express. Show-ul ce va debuta in primavara la Antena 1 nu este o cursa nebuna numai pentru cele 7 perechi de vedete, ci și pentru echipa de producție. Pentru a surprinde perfect adrenalina, emoțiile și situațiile fara precedent prin care trec vedetele, fiecare echipa are propriul…

- Lora și Ionuț Ghenu au demonstrat ca fac echipa buna atunci cand au acceptat sa faca parte din aventura „Asia Express”. Deși stilul de viața asiatic este foarte diferit de cel romanesc și cei doi au trecut prin clipe grele, experiența le-a intarit relația și i-a ajutat sa comunice mai bine.

- Potrivit informațiilor DCNews, Liviu Dragnea a fost atacat de Gabriela Firea in cadrul ședinței. Conform surselor noastre, nici Lia Olguța Vasilescu nu mai este atat de ferma impotriva premierului Mihai Tudose.

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Se anunța o perioada de transferuri agitata pentru Ianis Hagi, care iși dorește sa plece, cel puțin pentru o perioada, de la Fiorentina, unde nu a primit suficiente șanse de a juca. Varianta cea mai vehiculata pentru mijlocașul de 19 ani este aceea a unui imprumut, dar una dintre echipele care-și anunțasera…

- Lora și Ionuț Ghenu au demonstrat ca sunt puternici și competitivi atunci cand au acceptat sa faca parte din aventura „Asia Express”. Deși stilul de viața asiatic este foarte diferit de cel romanesc, cei doi au promis ca se vor intoarce in Asia cu prima ocazie. Atat de mult le-a placut aici!

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…