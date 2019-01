Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a companiei Air France a fost obligata se aterizeze de urgența pe aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni in aceasta seara. Avionul marca Boeing 777 efectua o cursa pe ruta Bangkok – Paris. O persoana aflata la bordul aeronavei a necesitat ingrijiri medicale de urgența și, din acest motiv,…

- In prezența Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei, și a Alteței Sale Regale Principele Radu, Directorul General Blue Air, Marius Puiu, alaturi de Tudor Constantinescu, Director Comercial Blue Air, au prezentat noul livery de pe ampenajul vertical al aeronavei Boeing 737-800NG. Este vorba…

- ​O aeronava de pasageri de tip Boeing 737 a Peruvian Airlines a derapat pe pista in timpul aterizarii la aeroportul El Alto din Bolivia, au anunțat autoritațile, precizand ca nu s-au inregistrat victime in urma incidentului.

- Un avion al companiei Blue Air, care decolase de la Cluj și zbura spre Dublin, a aterizat de urgența la Bratislava. ”Aeronava tip Boeing 737-800 ce opera zborul 0B3755, pe ruta Cluj - Dublin, a decolat conform orarului de zbor la ora 10.10 (ora României),…

- O aeronava Boeing 737-800 ce opera un zbor pe ruta Cluj - Dublin a solicitat aterizarea pe cel mai apropiat aeroport, pentru efectuarea de verificari suplimentare. Astfel, in jurul orei 11.40, aeronava a aterizat in condiții normale pe Aeroportul Bratislava (Slovacia).

- Un avion a aterizat pe mijlocul unei autostrazi din Statele Unite, printre mașinile care circulau cu viteza. Incidentul a avut loc pe autostrada ... The post Momente de panica pe autostrada! Un avion a aterizat printre mașini – VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Momente de panica pentru sute de calatori romani! Un tren ce circula de la Ploiești spre București a luat foc in dimineața zilei de luni. Reprezentanții CFR au acționat imediat pentru a preveni producerea unei tragedii. Ce s-a intamplat?

- Moment dramatic surprins vineri pe aeroportul din Bristol, Marea Britanie, în timpul furtunii Callum. Un avion Boeing 757-200 a aterizat în condiții extreme, pe laterala, sub rafale de vânt de pâna la 150 de kilometri pe ora. Un avion aparținând companiei germane TUI…