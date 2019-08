Stiri pe aceeasi tema

- Momente disperate in Cumpana, judetul Constanta! Au fost evacuate primele familii care aveau casele langa uriasa alunecare de teren. Pe malul Canalului Dunare-Marea Neagra, de cel putin un an, pamantul se surpa

- Momente de panica pe scarile rulante din Aeroportul Otopeni au avut loc luni seara, la o luna dupa ce un incident similar a starnit valva si a determinat conducerea sa dea asigurari ca in doua saptamani lucrurile se vor schimba.

- FBI a inceput, in 2013, cercetari legate de activitatea celor de la Arizona Biological Resources Center (BRC), un centru unde se strangeau corpuri umane pentru așa zise scopuri de cercetare. Oamenii legii care au intrat acolo au ramas șocați de ce au descoperit. Centrul de „cercetare” a fost inchis…

- Momente de panica, astazi, in nordul insulei Corsica, unde o tromba marina, de dimensiuni impresionante s-a format in apropierea coastei si se apropia amenintator catre tarm. Oamenii au parasit rapid perimetru, exceptandu-i pe cei mai teribilisti, fascinati de ceea ce parea a fi o tornada.

- Polițiștii locali aflați in misiune de asigurare a liniștii și oridinii publice in centrul orașului au interceptat, miercuri, in jurul orei 12.00, in Piața Sfatului, un barbat care ținea la vedere un pistol. Oamenii legii l-au legitimat și au mai constatat ca barbatul de 65 de ani mai deținea asupra…

- „Lumea ceasurilor a explodat când Rafael Nadal și fostul rege al Spaniei și-au strâns mâinile”. Așa a fost. Pasionații de ceasuri au ramas visând la accesoriile Richard Mille purtate de cei doi la Paris. Nadal tocmai câștigase al 12-lea (da, ați citit corect!)…

- Momente de panica in Ploiești, unde un troleibuz a luat foc in mers. Oamenii care au vazut incendiu au sunat imediat la 112. De vina? Un motoraș al aparatului de aer condiționat. Incendiul a...

- CHIȘINAU, 9 iun – Sputnik. În mai multe sectoare ale Capitalei au putut fi observate microbuze care staționeaza pe marginea drumului și grupuri de oameni care se îndreptau spre centrul orașului. Protest la Guvernul Republicii Moldova, 09 iunie 2019 © Sputnik / Miroslav Rotari…