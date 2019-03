Stiri pe aceeasi tema

- Un turdean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce l-a atacat cu cuțitul pe un polițist local, care a fost chemat prin 112 pentru ca mergea foarte tare muzica la domiciliul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Momente de groaza pentru pasagerii unui avion care efectuat o cursa din Londra spre Gibraltar. Vantul puternic a impiedicat aterizarea aparatului de zbor, care din cauza rafalelor se inchina puternic in stanga si in dreapta.

- Biroul de Invetigatii a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB) a anuntat, in aceasta dimineata, ca a inceput operațiunea de recuperare a cadavrului aflat in interiorul epavei avionului cu care fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson s-au prabusit in apele Canalului Manecii.

- Zeci de persoane au trait momente cumplite vineri seara, dupa restaurantul in care se aflau a fost cuprins de flacari. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu mai multe autospeciale pentru prevenirea unui dezastru.

- Tudor Simionov avea 33 de ani. De puțin timp, era in Londra, alaturi de prietena sa. Muncea pentru a-și plati studiile. Visa și muncea de cand se știe sa-și depașeasca condiția și sa aiba puterea de a face mai mult pentru cei pe care-i susținea.

- Tudor Simionov a fost injunghiat mortal la Londra, in noaptea de Revelion. Un martor povestește cu groaza ce s-a intamplat in ultimele clipe din viața romanului care considerat acum un erou, in toata lumea.

- Mii de tineri petrecareți s-au dat in spectacol in noaptea de Anul Nou pe strazile marilor orașe din UK.La fel ca in anii trecuți, tabloidele din Marea Britanie prezinta pe 1 ianuarie zeci sau sute de fotografii cu dezmațul de pe strazi.