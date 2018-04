Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Blue Air care pleca de la Cluj-Napoca catre Bucuresti s-a intors din zbor. Problema a aparut la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, potrivit Profit.ro. Unul dintre pasageri a declarat…

- Zeci de romani au trait clipe de groaza, in urma cu cateva zeci de minute! Au fost probleme tehnice pentru o aeronava Wizz Air care decolase de pe Aeroporul din Larnaca, Cipru, spre București. Potrivit BoardingPass, citat de stiripesurse.ro, Airbusul A321 s-a intors la rampa, piloții dandu-și seama…

- „Doua destinații vor fi introduse de la Timișoara de catre compania aeriana Tarom. Aeronavele companiei aeriene naționale care vor zbura spre Iași și Cluj vor fi o alternativa aeriana la rețeaua naționala de transport rutiera și feroviara intre cele trei regiuni istorice: Banatul, Transilvania și…

- Un incediu a izbucnit intr-un avion care tocmai se pregatea sa decoleze! Pasagerii zbourului operat de China Souther Airlines au fost evacuati de urgenta! Totul a pornit de la un bagaj care a luat foc din cauza unei baterii din interior. Bagajul se afla in cala de deasupra calatorilor și, in momentul…

- De saptamana aceasta compania Blue Air nu mai opereaza zborurile pe care le avea din Timișoara catre Cluj-Napoca și Iași, acestea fiind anulate din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”, dupa cum a anuntat compania.

- Un avion al companiei United Airlines, care zbura spre Hawaii, a aterizat de urgența, dupa ce un motor al aeronavei a inceput sa se dezintegreze in aer, deasupra Oceanului Pacific, relateaza The Guardian.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu, dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului. Pilotii au reusit sa aduca in siguranta avionul la sol si nu au fost inregistrate victime, informeaza CBS News.…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Un zbor al companiei Dana Air, cu destinația Lagos- Abuja, a intampinat probleme la aterizare, dupa ce ușa de urgența a aeronavei a cazut pe pista Reprezentanții susțin ca nu a existat o problema tehnica, iar ușa nu putea cadea „fara a fi o consecința a efortului depus de un pasager sau…

- El a mai anuntat ca guvernul ungar a aprobat un buget de un miliard de forinti pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata dintre Budapesta si Cluj-Napoca. Partea romana doreste sa extinda aceasta linie pana la Bucuresti, noteaza MTI. "Nu avem nimic impotriva", a spus Peter…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- Pasagerii cursei Londra- Sibiu de luni seara au fost martorii unui eveniment mai puțin obișnuit. Imediat dupa aterizare în avion au urcat doi polițiști care l-au luat cu ei pe unul dintre pasageri.

- József Váradi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor în sindicate nu este foarte eficienta, dând exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci când lucrurile nu merg bine într-o companie,…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Au inceput ziua cu stangul. Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, in aceasta dimineata, au ajuns sa fie blocati in aeroport. Pasagerii trebuia sa urce intr-o aeronava Ryan Air programata sa decoleze la ora 07.15. Dupa ce s-au facut toate procedurile si s-a ajuns…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Compania de stat Air Moldova sarbatoreste in acest an 25 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie, pasagerii cursei Chisinau - Bucuresti au avut parte de o surpriza: baietii de la Zdob si Zdub au interpretat la bordul aeronavei piesa „Moldovenii s-au nascut”.

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care, potrivit pasagerilor, a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat la Palermo.

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- O aeronava Wizz Air care trebuia sa zboare luni seara pe ruta Bergamo - Cluj-Napoca a avut probleme tehnice, iar cursa a fost anulata. Pasagerii spun ca trec prin momente dificile și acuza probleme în gestionarea situației. ”Aseara (luni seara, 1…