- Clipe cumplite pentru o femeie in varsta de 39 de ani, care și-a vazut copilul, in varsa de 11 ani, dandu-și ultima suflare, din cauza unei crize de astm. Ioana C. Și fiul ei, Antonio, impreuna cu o prietena de familie se aflau in mașina, blocați in trafic pe strada Cristoforo Colombo din Roma. Femeia,…

- O romanca de doar 32 de ani a avut parte de un sfarșit dramatic in domiciliul ei din Brescia. Tanara a fost gasita fara suflare dupa ce familia a anunțat autoritațile pentru ca nu mai putea da de...

- Politia din Roma a anuntat in urma cu putin timp lichidarea unei bande formata din minori, care opera intr-o gara, unde agresa si jefuia pasagerii. La conducere se afla o romana de 17 ani, cunoscuta si ca "Perversa".

- Roxana Roman, tanara de origine romana care a demascat o infracțiune a celor din clanul mafiot Casamonica, contribuind la arestarea acestora, a fost decorata de președintele Italiei, Sergio Mattarella, cu cea mai inalta distincție oferita de unui civil: „Meritul Republicii Italiene”. Roxana Roman a…

- Momente de groaza pentru pasagerii unui avion care efectuat o cursa din Londra spre Gibraltar. Vantul puternic a impiedicat aterizarea aparatului de zbor, care din cauza rafalelor se inchina puternic in stanga si in dreapta.

- O romanca de 39 de ani și alți trei italieni au fost surprinși in timp ce loveau și umileau mai mulți batrani dintr-o casa de odihna din San Benedetto Val di Sambro, Italia. Aceștia au fost arestați de...

- Politia din Cremona, Italia, investigheaza un atac brutal comis impotriva unei dansatoare romance. Tanara de 33 de ani a fost batuta de mai multi barbati ... The post Tanara dansatoare romanca, batuta crunt in Italia. Alexandra a fost lovita fara mila de mai multi barbati appeared first on Renasterea…

- Manuel Scavone (31 de ani) s-a prabușit pe teren in secunda 5 a partidei dintre Lecce și Ascoli, din Serie B. Meciul a fost intrerupt și nu a mai fost reluat. Mijlocașul gazdelor s-a ciocnit de un adversar intr-un duel aerian și a ramas inert pe gazon. Fotbaliștii au simțit imediat pericolul și au cerut…