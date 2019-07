Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, petrecut la o spalatorie din Petroșani. Atenție, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional! In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vad doi tineri care stropesc cu un furtun, iar, la un moment dat, o mașina scapata de sub control intra cu viteza foarte mare in spalatoria…

- Un avion de pasageri Boeing Air Canada a aterizat de urgenta in Honolulu dupa ce, in urma unor turbulente violente, cel puțin 35 de persoane au fost ranite, unele grav, potrivit presei locale.

- Un avion de pasageri cu destinatia Moscova a fost forțat sa schimbe direcția și sa faca o aterizare de urgența dupa ce pilotul a suferit un atac de cord și și-a pierdut cunoștința in timpul zborului.

- Tavanul unui restaurant aflat intr-un mall din centrul Iasului s-a prabusit, vineri, in timpul unor lucrari care se realizau inaintea deschiderii. Mai multe persoane se aflau in apropiere, insa nimeni nu a fost ranit, transmite Mediafax.Tavanul din zona de servire a unui restaurant aflat intr-un…

- Momente dramatice petrecute la mii de metri altitudine. Zeci de oameni au trecut prin clipe de cosmar dupa ce avionul la bordul caruia se aflau a intrat intr-o zona cu turbulente potrivit digi24.roAparatul de zbor s-a zdruncinat atat de tare, incat caruciorul cu bauturi a fost aruncat in plafon.…

- Imaginea dezastrului facut de viitura este și mai dezolanta acum, dupa ce s-au retras apele care au lasat in urma lor ruine, iar oamenii se uita indurerați la ce s-a ales din agoniseala lor de o viața. O cititoare a sebesinfo.ro ne-a trimis cateva imagini și o filmare cu o casa distrusa de ape și ii…

- Doi muncitori care spalau geamurile unui zgarie-nori din Oklahoma City au trecut prin momente de groaza.Din cauza vantului puternic, platforma pe care se aflau s-a desprins din franghiile cu care era ancorata.

- Un fapt care i-a ingrozit pe trecatori s-a petrecut miercuri dimineața in cartierul Mircea cel Batran, pe strada Cerna, potrivit ziaruldeiasi.ro.O femeie a fost injunghiata de un tanar de etnie roma in fața unui amanet. Citește și: Infotrafic: Aglomerație pe DN1 - se circula cu 20 km/oraFapta…