- Constantinescu Andreea si Sensy sunt doua influencerite care vor sa-i dea gata pe chefi cu preparatele lor. Pe langa ele s-a infiltrat si Daniel Cifor, un elev care s-a botezat la varsta de 18 ani!

- Chefi la cuțite. Ce s-a intamplat in prima ediție a sezonului 7. Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au revenit la masa jurizarii pe nevazute cu bateriile incarcate și au inceput deja sa puna…

- sBunicul Luizei Melencu s-a declarat extrem de revoltat de modul in care decurge ancheta in cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dinca. Mai mult decat atat se pare ca telefonul Luizei Melencu a fost din nou activ, caci familia a primit alte doua mesaje, in cursul serii de vineri!

- Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, revine la Antena 1 pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00. Noul sezon al emisiunii va debuta cu foarte multe surprize pentru telespectatori, surprize de care au avut parte și cei ce s-au aflat pe platourile de filmare.

- Inaintea premierei noului sezon „Chefi la Cuțite”, din 9 și 10 septembrie, ora 20:00, pe Antena1, simpaticul Catalin Scarlatescu s-a așezat comod și a raspuns tuturor intrebarilor trimise de fanii curioși ai emisiunii. De ce nu ii plac clatitele? Raspunsul, exclusiv pe AntenaPlay!

- Noul sezon de la «Chefi la Cuțite» revine cu noi surprize pentru fanii formatului. Astfel ca, in primele ediții ale emisiunii culinare, pe micile ecrane și in bucataria de la Antena 1 vor gati preparate sofisticate mai multe vedete, printre care: Anna Lesko, Irinel Columbeanu, Cheloo și Carmen Bruma,…

- Dupa ce i-a susprins pe colegii sai cu o rețeta speciala de placinta cu branza sarata și sos de vanilie, dupa ce a condimentat mancarea cu sare cu foița de aur și a inventat șnițelul de foie gras, chef Catalin Scarlatescu trece in noul sezon Chefi la cuțite la un alt nivel. De data aceasta, juratul…