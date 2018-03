Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai dur reality show, „Asia Express”, s-a dovedit a fi o provocare imensa pentru concurenți, iar echipele ramase in cursa se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de...

- Lora a trecut prin clipe dificile la Asia Express. Starea de sanatate a cantareței s-a inrautațit, astfel ca vedeta a ajuns pe perfuzii, iar partenerul ei a inceput etapa fara ea. Aflata in Cambodgia alaturi de colegii sai pentru ultimele misiuni din aceasta țara, Lora s-a confruntat cu o toxiinfecție…

- Echipele ramase in cursa „Asia Express” se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de finala. Cu toate acestea, oboseala, deshidratarea și presiunea competiției iși spun cuvantul. Maine seara de la ora 20:00, Lora va trece prin momente dificile din cauza problemelor…

- Maratonistul Tibi Useriu povesteste, intr-o inregistrare telefonica, felul in care a reusit sa parcurga ultimii kilometri ai celui mai greu maraton din lume - 6633 Arctic Ultra. ”De fiecare data cred ca-s mai praf decat am fost ultima data”,...

- Prin sentința pe care a primit-o, lui Dan Diaconescu i se interzice sa faca declarații, orice fel de declarații, sa para la televizor, sa vorbeasca despre dosare. Daca ar face acest lucru s-ar intoarce in inchisoare.„Au fost mai multe momente in care Dan Diaconescu a fost forțat sa intre…

- Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a trait un adevarat soc. "Nu, nu e moarta, ma! (...) Am pierdut un om, am pierdut un om cu care vorbeam, un om cu care discutam", a spus Liviu Arteni pentru SpyNews. Lovitura de TEATRU in cazul MORTII ISRAELEI. Nici vorba de accident cerebral.…

- In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Victor Slav, primele declarații dupa operația la picior. Iubitul Biancai Dragușanu s-a accidentat la schi și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Realizatorul tv a vorbit despre momentele grele prin care trece. Victor Slav s-a accidentat grav, la munte , iar acesta a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor.…

- Ana Baniciu, primele declarații dupa ce s-a spus ca se afla in tatonari cu Smiley. Artista a ținut sa precizeze ca sunt multe lucruri neadevarate, dintre cele care au aparut in presa. Mai mult, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice. „Mie imi place forte mult corpul meu si sunt foarte mandra…

- Reprezentantii Casei Artmark anuntau, la inceputul acestei saptamani, ca vor scoate la licitatie „patrimoniul actorului Radu Beligan", o colectie de tablouri, manuscrise, carti rare, fotografii si bunuri personale ale marelui actor, scrie click.ro. Anuntul le-a socat pe fiicele lui Radu Beligan,…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Vedetele au incheiat deja prima treime din ,,Drumul Dragonului”, dar aventura de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic este departe de a se fi incheiat. Ediția de luni seara a emisiunii ,,Asia Express” i-a trecut pe concurenți prin toate starile, de la agonie, la extaz, de la siguranța, la imprevizibil,…

- Una dintre cele mai cunoscute nutritioniste, antrenoare de fitness si ”life coach”, asa cum se prezinta pe blogul ei, si vorbim aici de Cori Gramescu, si-a pus ordine in viata. ”Regina fitnessului” a incheiat civilizat o relatie de durata si i-a spus adio fostului ei iubit, aplicand chiar sfaturile…

- Andreea Berecleanu și-a deschis sufletul la o emisiune de televiziune șți a facut destainuiri despre ea. Andreea Berecleanu, care are doi copii din mariajul cu fostul jurnalist Andrei Zaharescu , a fost prezenta in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Prezentatoarea principalului jurnal…

- In cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Gina Pistol a vorbit in premiera despre relatia cu Smiley. Frumoasa blondina a sustinut ca are pretentii de la relatia in care este implicata, dar si ca in relatiile anterioare nu a inselat niciodata, deoarece nu stie sa minta.

- Brigitte Sfat a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a depus actele de divorț. Ea afirma ca nu se va razboi pe avere cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase. Dupa un mariaj cu multe scandaluri, certuri și impacari, Brigitte Sfat a decis sa divorțeze de marele sportiv Ilie Nastase . Brigitte…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca banii nu au contat nicio secunda si ca a renuntat usor la suma pe care o avea de incasat de la Karabukspor, pentru a putea realiza transferul la Dinamo. “Ma bucur sa fiu astazi aici dupa o lunga perioada de timp, in care…

- Doi elevi, in varsta de 15 ani, au fost impuscati intr-o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva in varsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali locali, relateaza CNN, scrie digi24.ro.

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- Ministrul desemnat pentru Sanatate, Sorina Pintea, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca ea a fost propunerea lui Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in CEx și spera ca va reuși in funcția de ministru al Sanatații.„Sper sa reușesc. Am aflat aseara. Președintele partidului, Gabriel Zetea.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Simona Halep a obtinut o victorie dramatica in semifinala de la Australian Open cu Angelique Kerber, impunandu-se dupa un thriller de 3 ore, scor 6-3, 4-6, 9-7. La interviul de pe teren de dupa meci, Simona a analizat victoria incredibila reusita in fata lui Kerber, anticipand ca va avea parte de un…

- Misty, primele declarații dupa ce a nascut prin cezariana, o fetița perfect sanatoasa. Artista a ascuns sarcina și recunoaște ca s-a ingrașat 16 kilograme. De cand a devenit mama, viața artistei s-a schimbat total, iar aceasta a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Artista…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Sevil Shhaideh a precizat: ”Am primit raportul expertizei. Aceasta expertiza are niște obiective, le vom analiza. Pana nu vad despre ce este vorba, ce conține, imi cer scuze, nu pot sa ma pronunț.” Intrebat daca i-au spus ceva experții, Sevil Shhaideh a afirmat ca ”Nu ne-a spus nimeni nimic,…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntând în consecinta ca îsi va depune mandatul, au declarat surse politice.

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Suspect de cancer, Dan Ciotoi, solistul si liderul trupei Generic, a fost operat si i s-a extirpat formatiunea tumorala care ii crescuse nefiresc sub ureche. Artistul face primele declaratii dupa ce a fost operat de urgenta la Oradea! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub…

- Denisa Tanase, una din solistele trupei "Bambi", a rupt tacerea dupa saptamani bune in care si-a tinut ascunsa noua poveste de iubire. Artista si-a asumat relatia pe care o are cu afaceristul Mircea Branzei si a facut declaratii surprinzatoare atat despre viata privata, cat si despre cariera.

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Aida Preda, cantareata alaturi de care Marcel Toader si-a sarbatorit ziua, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre relatia cu afaceristul. Artista a spus ce-i leaga si de ce a ales sa tina totul secret.

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Vedetele ediției de saptamana aceasta a show-ului „Poftiți in vacanța” Andreea Balan, George Burcea, Vica Blochina, Nicolai Tand și Liviu Varciu fac tot posibilul ca cei mici sa petreaca momente de neuitat.

- Este zi de sarbatoare in familia Ginei Matache! Fiica ei cea mica a adus pe lume o fetița sanatoasa chiar in a doua zi de Craciun. Delia a fost alaturi de sora ei in sala de naștere și a asistat la intreaga intervenție.

- "Incendiul este in plina desfasurare si se manifesta cu violenta, flacarile au cuprins o suprafata de 100-150 de metri patrati de acoperis. La fata locului au fost deplasate trei autospeciale cu apa si spuma, iar turistii au fost evacuati", a declarat, pentru AGERPRES, Vasile Prahoveanu de la ISU…

- Primele declarații ale Monicai Tatoiu dupa operația la șold. Femeia de afaceri s-a accidentat grav in timp ce se afla pe o partie din Italia. La scurt timp dupa ce a iesit din operatie, aceasta a postat pe retelele de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor ca a fost operata de medicul…

- Marian Ralea, cunoscut pentru rolul "Magicianul” din emisiunile pentru copii de la inceputul anilor \\\\\\\\\\\\\\\'90, implinește, astazi, varsta de 60 de ani. In acest context, amintim ca, marți, aparuse știrea potrivit careia Marian Ralea a incetat din viața Actorul iși sarbatorește ziua de naștere…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…