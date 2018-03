Stiri pe aceeasi tema

- Un pod pietonal s-a prabușit peste mai multe mașini la Miami, iar cel puțin o persoana a decedat. Un student a scapat cu viața și a povestit apoi momentele de groaza pe care le-a trait. Mama lui a povestit cum fiul a sunat-o și i-a spus ca este plin de sange, care nu este insa […] The post FOTO. Marturii…

- Scene de groaza intr-o stațiune montana din Georgia. Mai multi turisti au fost pur si simplu aruncati la pamant din telescaunele care au luat-o la vale cu viteza.Incidentul a avut loc dupa ce instalatia pe cablu a ramas fara curent.

- O vacanța de iarna dintr-o stațiune de schi din Georgia s-a transformat rapid intr-un coșmar pentru mai mulți oameni. La un moment dat, sistemul de telescaun a luat-o razna și a inceput sa ruleze cu viteza. La capatul acestuia, schiorii care nu au apucat sa sara de pe banci au fost pur și simplu azvarliți…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Incidentul s-a produs ieri pe strada Calarasilor din Braila, iar un trecator a postat pe o retea de socializare numarul masinii conduse de un barbat de 68 de ani, caruia i s-a facut rau la volan, cel mai probabil a suferit un infarct, pentru a afla identitatea acestuia.

- Un incident socant a avut loc intr-o biserica din localitatea vasluiana Oprisita. La scurt timp dupa oficierea Sfintei Liturghii, o batrana s-a prabusit inconstienta pe podea. Imediat, preotul a oprit slujba si a solicitat enoriasilor sa o scoata pe femeie la aer, timp in care s-a solicitat ajutorul…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- Doi batrani, soț și soție, din comuna Turburea, au avut parte de momente cumplite in noaptea de vineri spre sambata. Dupa ce hoții le-au furat joi o garnița cu carne, aceștia nu au cerut ajutor, spre bucuria autorilor care s-au intors a doua zi și au intrat peste ei, in casa, de unde au furat…

- Școli inchise de codul portocaliu de vreme rea. Ministerul Educației a revenit cu precizari in ce privește recupararea, de catre elevi a orelor pierdute luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie. Ministerul Educației a anunțat ca recuperarea orelor se va face „conform calendarului stabilit de fiecare…

- Un avion care circula pe ruta Londra București a fost deturnat din cauza unei probleme medicale. O femeie in varsta s-a simțit rau, iar avionul a aterizat de urgența la Praga. Calatorii au intrat in panica, miercuri seara, iar unul din aceștia imortalizat intervenția medicilor de urgența. Calatorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile pe durata urmatoarelor ore, in localitati din judetul Sibiu, fiind vizata si zona Balea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13,00, in localitatile Sibiu, Talmaciu,…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, cele mai multe in Prahova.Centrul National de Supraveghere si Control…

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Zece masini au fost distruse intr-un accident care a avut loc seara trecuta in Constanta. Singura victima a fost o femeie care a scapat de sub control masina pe care o conducea. Ea a fost ranita usor dupa ce vehiculul sau a rupt un stalp de electricitate si, apoi, a lovit mai multe autoturisme parcate.

- "La Balea nu sunt probleme, chiar daca telecabina nu functioneaza din cauza conditiilor meteo. Turistii care ar fi vrut sa coboare azi au fost atentionati la urcare asupra acestui fapt. Cu aproximatie sunt 20 de turisti sus, la Balea Lac", a precizat, sambata, seful Salvamont Sibiu, Adrian David.…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au reușit prinderea in flagrant a unui barbat banuit de comiterea mai multor furturi. In aceasta dimineața, au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor suspecți in aceeași cauza. In seara zilei de 30 ianuarie a.c.,…

- Dupa ce cazul politistului pedofil a socat intreaga Romanie, au iesit la suprafata si alte povesti terifiante similare. O actrita constanteana a trecut prin momente similare care i au marcat viata, scrie EVZ.ro.Actrita Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite in copilarie. Aceasta a povestit in…

- Inceputul de saptamana i-a adus o sperietura de proporții unui șofer timișorean. Aflat luni, in jurul orelor 16, la volan, in intersecția de la Centrul Bancar, langa Iulius Mall, tanarul in varsta de 23 de ani nici n-a pornit bine de la semafor, ca s-a trezit cu niște cabluri de troleibuz pe parbriz!…

- Tanarul se afla singur in autoturismul BMW cu numarul de inmatriculare IS 10 EDX si urca Buciumul. La una dintre curbele la stanga, tanarul nu a mai putut pastra directia, din cauza vitezei, si a lovit trei autoturisme parcate pe partea stanga a soselei. Proprietarii masinilor se aflau intr-un imobil…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- "Incendiul este in plina desfasurare si se manifesta cu violenta, flacarile au cuprins o suprafata de 100-150 de metri patrati de acoperis. La fata locului au fost deplasate trei autospeciale cu apa si spuma, iar turistii au fost evacuati", a declarat, pentru AGERPRES, Vasile Prahoveanu de la ISU…