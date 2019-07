Stiri pe aceeasi tema

- Momente de cosmar pentru pasagerii unei curse aeriene din Canada cu destinatia Australia. Cel putin 37 de oameni au fost raniti din cauza turbulentelor care au fortat pilotii sa schimbe planul de zbor si au aterizat de urgenta in Hawaii.

- Un avion Air Canada cu 284 de oameni la bord a fost nevoit sa aterizeze în Hawaii din cauza unor puternice turbulente în care 37 de pasageri au fost raniti, relateaza vineri Xinhua si BBC.

- Aeronava, un Boeing 777-200 cu 269 de pasageri si 15 membri ai echipajului si care zbura de la Vancouver catre metropola australiana Sydney, a intalnit la doua ore dupa ce trecuse de Hawaii turbulente "neprevazute si bruste", care au determinat intoarcerea sa din drum si aterizarea pe aeroportul…

- Cele putin 35 de persoane au fost ranite usor dupa ce un avion de pasageri al companiei Air Canada, care zbura de la Vancouver la Sydney, a fost afectat de o serie de turbulente. Aeronava, cu 284 de oameni la bord, zbura spre Sydney, dar a fost nevoie sa aterizeze de urgenta la Honolulu. Personalul…

- Un avion de pasageri cu destinatia Moscova a fost forțat sa schimbe direcția și sa faca o aterizare de urgența dupa ce pilotul a suferit un atac de cord și și-a pierdut cunoștința in timpul zborului.

- Doi piloti au fost ucisi si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in...

- Un avion privat a disparut de pe radar, in Mexic, autoritațile anunțand ca e posibil ca acesta sa se fi prabușit. La bordul sau se aflau 13 persoane care se au urmarit meciul dintre Saul “Canelo” Alvarez și Daniel Jacobs, disputat la Las Vegas, contand pentru centura IBF la categoria...

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor...