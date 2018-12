Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Vasluianca Raluca Radu canta duminica, 23 decembrie, in finala concursului “Vedeta populara” de pe TVR 1. Aceasta concureaza impotriva altor patru tineri talentati, pentru ravnitul premiu in valoare de 100.000 lei. “Tot ce a insemnat “Vedeta Populara” a fost un vis devenit realitate, o experienta…

- Echipe formate din elevi timișoreni s-au calificat in finala concursului Zero Robotics, organizat de NASA. Este vorba despre finala internaționala a concursului in care elevii programeaza sfere, de pe pamant, care „se intrec” intre ele pe Stația Spațiala Internaționala.

- Medalia de bronz poate fi cel mai frumos cadou de Craciun pentru handbalistele noastre! Finala mica a Europenelor se vede in direct, la TVR 1 și TVR HD de la ora 15.00. StirileTVR.ro va vor oferi secvențe cu cele mai importante momente ale meciului.

- Andreea Coman, originara din Pitești și absolventa de Drept, a obținut pe 7 decembrie titlul de „Miss Supranațional Europe 2018", la finala internaționala din Polonia a unui concurs de frumusețe ce a reunit 72 de fete de pe toate continentele. La concursul „Miss Supranațional 2018", Andreea…

- Gala finala a celei de a doua editii a concursului de inovare pentru securitate nationala "PatriotFest" se va desfasura marti, 11 decembrie, incepand cu ora 17.00, in prezenta ministrului apararii nationale, Gabriel Les, in Sala de Marmura a Palatului Cercului Militar National din Bucuresti, informeaza…

- Simona Halep și antrenorul sau, Darren Cahill, au plans cand au revazut finala de la Roland Garros. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Simona Halep (Nr. 1 WTA) și australianul Darren Cahill, in cadrul unui interviu pentru WTA Insider, in care au analizat cel mai bun an din cariera romancei, 2018. Simona…

- FINALA COPIL - FEDERER // Marius Copil, 28 de ani și numarul 93 ATP, a fost invins in aceasta seara, in finala turneului de la Basel, de Roger Federer, scor 6-7(5), 4-6. Acesta a oferit un interviu in EXCLUSIVITATE pentru GSP.RO imediat dupa meci. La puține minute dupa incheierea finalei de la Basel…

- In perioada 7 – 8 octombrie 2018, Castelul Bethlen-Haller a gazduit finala celei de-a XVI-a ediții a concursului Maitre d’Hotel – Trofeul „Marian Bugan”. Competiția este dedicata profesioniștilor din domeniul HoReCa din toata țara, care iși demonstreaza maiestria abilitaților in bucatarie in cadrul…