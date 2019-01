Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a povestit care sunt problemele cu care se confrunta inaintea sarbatorilor de iarna. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la Antena Stars, Gabriela Cristea a povestit prin ce trece in aceste zile in care pregatirile pentru sarbatori sunt in toi. „Eu m-am lasat…

- Mai multe persoane au facut un scandal monstru in sala de asteptare a Spitalului Orasenesc Valenii de Munte. Oamenii acuza cadrele medicale ca au intarziat nepermis de mult sa acorde ingrijiri medicale unui copil de nici doi ani care fusese ars cu lichid fierbinte pe mana.

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a marturisit ca nu ar fi fost tocmai o soacra buna daca ar fi fost mama de baiat. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a discutat cu una dintre participantele la show despre cum e…

- Andreea Raicu a dezvaluit ca a trecut prin momente cumplite, in urma cu cativa ani, pentru a arata perfect. Ea este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde va dezvalui amanunte mai puțin știute despre ea și relațiile ei, atat…

- Gabriela Cristea a trecut printr-o perioada grea in urma divorțului de primul soț, Marcel Toader. Prezentatoarea tv și-a spus atunci ca nu se va mai casatori niciodata, insa, Tavi Clonda a convins-o ca trebuie sa fie din nou fericita. Gabriela Cristea le-a povestit tuturor ca dupa ce s-a separat de…

- Gabriela Cristea a vorbit pentru revista VIVA! despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. Vedeta este din nou insarcinata și urmeaza sa nasca o fetița in luna martie a anului viitor. Deși momentan se simte bine, vedeta trebuie sa fie atenta in ultimul trimestru de sarcina. Medicii i-au spus deja…