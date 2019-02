Stiri pe aceeasi tema

- Medicina de calitate in satul Todiresti din raionul Anenii Noi. Acolo a fost inaugurat un nou oficiu al medicilor de familie, dotat cu echipament modern.Pana acum, oamenii mergeau la consultatii intr-o cladire prea mica.

- Dupa sute de ore petrecute impreuna, actorii si echipa de filmare de la Fructul Oprit isi serbeaza zilele de nastere ca in familie. Varsatorilor le-a venit randul luna aceasta si. nu au fost deloc putini.

- Tehnicianul echipei FC Botosani, Liviu Ciobotariu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Dinamo, castigat cu scorul de 2-1, ca il bucura acest rezultat, insa totodata este si trist pentru fiul sau, Denis, component al formatiei bucurestene, relateaza News.ro.Citește și: DEZASTRU pentru…

- Simona Halep a ratat ocazia sa ridice primul trofeu din acest sezon, s-a incurcat in finala turneului de la Doha, in fata jucatoarei din Belgia, Elise Mertens, conform Mediafax.Sportiva clasata pe locul 21 WTA a castigat in trei seturi, 6-3, 4-6, 3-6, iar finalul meciului, fostul lider mondial…

- Actorul Ben Affleck nu va mai interpreta rolul lui Batman in viitorul film regizat de Matt Reeves, punand capat mai multor ani de speculatii si incertitudini privind faptul daca va mai juca sau nu intr-un nou episod al acestei serii, relateaza EFE.

- Caz halucinant pentru o familie din Valcea, localitatea Maciuca. Au primit apel telefoic de la spital prin care au primit o veste grea: batrana pe care oamenii au internat-o la spital, a murit. De asemenea, cei din familia batranei puteau sa mearga luni sa ridice trupul neinsufletit.

- Educatoarea Oana Net, care si-a ucis in luna martie fetita de doar patru ani, dupa ce sotul i-a spus ca vrea sa divorteze, a fost condamnata de Tribunalul Timis la 12 ani de inchisoare. Sentinta nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel Timisoara.Potrivit portalului de instante,…

- Nuno Pinto (32 de ani) a evoluat in Romania timp de un an, intre 2014 și 2015, la Astra Giurgiu. Acum, fundașul stanga traverseaza cel mai greu moment din viața sa. In prezent la Vitoria Setubal, fundașul stanga a aflat ca are cancer. In urma mai multor investigații, fotbalistului i-a fost descoperit…