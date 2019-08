Stiri pe aceeasi tema

- Are opt ani, 12 kilograme, 89 de centimetri și crește cate un milimetru pe an. La naștere, medicii nu au crezut ca va apuca sa-și sarbatoreasca prima zi de naștere. Micuțul scrie o pagina de istorie in medicina, fiind primul pacient din lume care sufera de aceasta boala.

- Momente de groaza pentru un muncitor roman, in Italia. In timp ce taia iarba, de la volanul unui utilaj special, omul s-a trezit victima unei bombe artizanale, care i-a explodat direct in fața.

- Un bebeluș abandonat de parinți, care era la doar cateva minute de moarte, a fost gasit de un cațeluș hotarat! Animalul era la plimbare cu stapanul cand, deodata, a inceput sa latre și sa traga de lesa. Nu a abandonat pana nu a ajuns intr-un tufiș, in care a disparut. Momente mai tarziu, a scos copilașul.

- Aparatul de zbor s-a zdruncinat atat de tare, incat stewardesa si caruciorul cu bauturi a fost aruncat in plafon. Pasagerii aflati in apropiere au fost stropiti de bauturile varsate. Turbulentele au fost atat de severe, incat multi dintre ei au fost convinsi ca se vor prabusi si au inceput sa se roage.…

- Momente unice pentru un baiețel din California, in varsta de cinci ani. Micuțul a primit șansa de a-și mișca brațele pentru data, dupa ce a fost diagnosticat cu o forma rara de paralizie.

- Sfarsit teribil pentru un bebelus de patru saptamani. Micutul a murit strivit de propria mama. Femeia, care era in stare de ebrietate, a adormit peste el, iar micutul nu a mai avut nicio sansa.

- Un bebeluș in varsta de 8 luni din localitatea hunedoreana Uricani a decedat. Acesta a fost suspect de meningita. Este al doilea caz de meningita din Valea Jiului. Micuțul a fost transportat la Spitalul de Urgența din Petroșani, insa din pacate, medicii nu au reușit sa ii salveze viața.…

- O femeie care și-a pierdut soțul, dupa ce a fost mancat de rechin in fața ei, a povestit experiența terifianta prin care a trecut. Cei doi se aflau intr-o vacanța pe care și-au dorit-o mult, in...