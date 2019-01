Stiri pe aceeasi tema

- In seara de duminica, o familie de romani din Londra a trecut prin clipe inimaginabile. Fetita lor de doar doi ani a fost rapite chiar sub ochii tatalui. Micuta a fost victima colaterala a unui furt auto.

- Cea mai lunga tiroliana din lume a dat nastere unei tragedii: un elicopter s-a prabusit dupa ce a atins cablul instalatiei. Toti cei patru oameni de la bord au murit.Aparatul de zbor era in misiune: trebuia sa salveze un om izolat pe munte.

- Un tribunal american a ordonat luni Phenianului sa plateasca 501 milioane de dolari ca despagubiri pentru torturarea și moartea studentului Otto Warmbier, care a decedat in 2017, imediat dupa eliberarea dintr-o inchisoare nord-coreeana. Parinții lui Warmbier au dat in judecata statul nord-coreean in…

- Interpretul Ionel Lucian Șipoș a murit la numai 31 de ani, rapus de o boala nemiloasa. Cantaretul de muzica populara a murit din cauza unei boli cumplite. Toti cei care l-au cunoscut sunt in...

- Catastrofa aeriana.70 de oameni au murit dupa ce pilotul a facut pariu ca poate ateriza legat la ochi In ciuda faptului ca transportul aerian este cea mai sigura modalitate de calatorie de pe Pamant, conform statisticilor, 70 de persoane și-au pierdut viețile pe 20 octombrie 1980, cand un avion Tu-134,…

- O familie din Lugoj a ajuns la spital in urma unui cumplit accident de circulatie produs sambata. Accidentul s-a produs pe raza localitatii Cheveresul Mare si in urma evenimentului rutier a rezultat decesul unei tinere si ranirea a patru persoane. Conform politistilor, un barbat de 29 de ani a condus…

- Fructul oprit. Sezonul 2. Episod 15. Momente tensionate, suspans și numeroase rastunari de situație, in episodul din aceasta saptamana. Planul pus la cale de Adrian pentru a fi sigur ca n-o va pierde pe Sonia il face pe Alex sa recurga la un gest nebun.

- O fetita de un an si zece luni din judetul Suceava a murit la Spitalul din Falticeni, unde fusese dusa de bunica ei, care era ingijorata pentru starea copilei, aflata doar in grija tatalui. Micuta a murit in unui stop cardio-respirator, iar medicii spun ca era subnutrita si cu anemie severa, bunica…