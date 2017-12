Momente-cheie care au marcat anul 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Donald Trump intentioneaza sa mearga in februarie in Marea Britanie pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra. Acesta a fost invitat in Marea Britanie de Theresa May. Trump nu se va intalni cu regina Elisabeth a II-a in vizita sa din februarie. b1.ro

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.Tirurile cu rachete balistice si testele nucleare ale Phenianului,…

- Israelul a anuntat inchiderea punctelor de trecere a frontierei cu Fasia Gaza, ca raspuns la atacurile cotidiene cu rachete lansate dinspre enclava palestiniana dupa anuntul presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului,

- Protest palestinain împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalumul drept capitala a statului Israel, Fâșia Gaza, 7 decembrie 2017. Israelul a efectuat noi lovituri aeriene în Fâșia Gaza sâmbata, ca raspuns la tirurile cu rachete lansate…

- Prin votul delegatilor prezenti la congresul SPD, liderii partidului au primit unda verde pentru a initia negocieri cu formatiunea consevatoare a cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Masurile antiimigrație ale administrației Trump au fost menținute de Curtea Suprema. Potrivit actului normativ, masurile vizeaza șase țari predominant musulmane dar și Coreea de Nord și oficiali ai Venezuelei. Curtea Suprema a Statelor Unite a dat unda verde aplicarii masurilor antiimigrație anunțate…

- Oficialul rus a precizat ca Statele Unite isi doresc sa obtina controlul complet asupra Balcanilor de Vest, urmarind sa atraga statele balcanice ”pe orbita Washingtonului”. Kelin sustine ca SUA exercita presiuni politice asupra statelor balcanice, adaugand ca Washingtonul intervine in afacerile…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Arabia Saudita finanteaza grupari supravegheate de Liga Musulmana Mondiala, cu sediul la Mecca si care s-a ocupat timp de zeci de ani cu raspandirea unei ramuri extremiste a islamului - Wahhabismul - in intreaga lume. "El (n.a. - printul mostenitor al Arabiei Saudite) nu a anuntat niciodata…

- Unul dintre cei mai apreciați clarvazatori britanici, cel care a vazut primul victoria lui Donald Trump in alegeri, surprinde cu o serie de previziuni pentru anul 2018 legate de viața politica, de evoluția economica și de capriciile vremii. Craig Hamilton Parker este ingrijorat pentru anul care vine…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- In cadrul unui discurs tinut in fata Parlamentului de la Seul, Trump a cerut tuturor statelor sa isi uneasca fortele pentru a izola ”regimul brutal al Coreei de Nord”, adaugand ca lumea nu mai poate tolera ”amenintarile venite dinspre un regim necinstit” care ameninta lumea cu arme nucleare.…

- ”Casa de pensii sectoriala a MApN a achitat, pe data de 7 noiembrie, unui numar de peste 7.000 de pensionari militari, diferentele rezultate intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza Legii nr. 119/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- UPDATE 17:10 Parlamentul Scotiei a fost redeschis dupa alerta de securitate declansata in contextul depistarii a trei plicuri care contineau o substanta suspecta, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Serviciile de securitate britanice au stabilit ca nu exista niciun pericol si au…

- Melania și Donald Trump iși continua vizitele oficiale in țarile din Asia cu o oprire in Coreea de Sud, pentru 24 de ore. Astazi, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și Președintele Trump au fost intampinați cum se cuvinte de oficialii din Seoul chiar la coborarea din avionul Air Force One. Melania…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, în timp ce presedintele american Donald Trump se afla într-o vizita de doua zile în Coreea de Sud

- Președintele american Donald Trump lauda lupta anticorupție din Arabia Saudita și mișcarea viitorului rege, care și-a consolidat puterea prin arestarea prinților și a miniștrilor, scrie BBC News. Faptul ca Trump aproba acțiunile moștenitorului tronului saudit este un nou pas in cimentarea relației americana-saudita…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Japonia, președintele Donald Trump a afirmat, in legatura cu amenințarile Coreei de Nord ca “era rabdarii strategice a trecut” și ca SUA va avea o politica mai dura, o strategie care va fi susținuta și de Japonia. In cadrul conferinței de presa pe care a susținut-o impreuna…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Donald Trump, presedintele SUA, se afla intr-o situatie destul de dificila. Noi informatii conform carora Coreea de Nord ar lucra la o racheta ce poate ajunge in America au iesit la iveala. „Coreea de Nord lucreaza la o versiune avansata a rachetei sale balistice intercontinentale (ICBM) KN-20, care…

- Thae Yong-Ho, unul dintre cei mai inalți diplomați nord-coreeni care au dezertat in ultimii ani, a raspuns la intrebari puse de membri ai Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, in momentul cand ambițiile nucleare ale țarii sale sunt una dintre principalele preocupari internaționale…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Sapte senatori democrati americani au propus marti un proiect de lege prin care sa i se interzica presedintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreii de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- 90% din exporturile Chinei au ca piata de desfacere Coreea de Nord, potrivit CNN Money. Donald Trump a amenintat, în repetate rânduri, ca va opri relatiile comerciale cu statele care fac afaceri cu Phenianul, potrivit Mediafax. Expertii spun ca Beijingul nu doreste sa ia masuri…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- Acest anunt vine dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce "oricand".”Programul…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite în Coreea de Nord, întrucât ar avea "consecinte devastatoare", afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat Agentiei France-Presse, citat de Mediafax. Referindu-se…

- "Nu este corect sa se vorbeasca despre anexarea Crimeei din punct de vedere factual ori legal, astfel ca este exclusa posibilitatea acordarii de compensatii", a declarat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, referindu-se la o initiativa a presedintelui Cehiei, Milos Zeman, la…

- Larijani, aflat la Sankt Petersburg cu ocazia unui forum parlamentar internațional, a mai spus ca o retragere a Washingtonului din acordul nuclear ar putea provoca haos global. Iranul spera ca Rusia va juca un rol in soluționarea situației legate de acest acord, a declarat Larijani la intalnirea…

- Organizatia libaneza Hezbollah si fortele israeliene s-au confruntat intr-un razboi devastator in anul 2006. "In urmatorul razboi in nordul tarii, Libanul nu va fi singurul front", a declarat Lieberman intr-un discurs sustinut in fata militarilor israelieni. "Acum este un singur…

- Trump a facut aceasta remarca in timpul unei sesiuni foto la Casa Alba, chiar inaintea inceperii unui dineu al cuplului prezidențial cu șefi ai armatei și soțiile lor. "Știți ce inseamna asta? Poate ca este liniștea dinaintea furtunii", a spus el brusc. Cand a fost intrebat de jurnaliști ce a vrut…

- Presa britanica a relatat vineri ca exista un grup de 30 de parlamentari care fac demersuri pentru destituirea șefei executivului de la Londra. Intr-o declarație pentru postul de radio BBC, Shapps a spus ca exista o gama larga de parlamentari care ii cer premierului May sa demisioneze.''Sunt…

- Potrivit NBC News Secretarul de Stat american Rex Tillerson l-ar fi numit pe Donald Trump ”idiot”. Totul s-a petrecut in timpul unei reuniuni care a avut loc in aceasta vara la Pentagon. Mai mult, potrivit presei de peste ocean, Tillerson a fost la un pas sa demisioneze din cauza neințelegerilor…

- Pentagonul sprijina in totalitate eforturile diplomatice ale secretarului de stat Rex Tillerson pentru rezolvarea crizei nucleare nord-coreene, a declarat marti secretarul american al apararii Jim Mattis, care pare astfel sa-l contrazica pe presedintele Donald Trump care duminica a afirmat ca o negociere…

- La o zi dupa ce secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a afirmat ca Statele Unite au linii directe de comunicare cu Coreea de Nord si ca incearca sa gaseasca o cale de a rezolva...

- Ambasadorii la Washington ai Regatului Unit, Frantei, Germaniei si Uniunii Europene au sustinut ferm luni acordul nuclear incheiat de comunitatea internationala cu Iranul in 2015, relateaza Reuters.Europenii cer mentinerea acordului atata timp cat Iranul isi respecta obligatiile, in timp ce…