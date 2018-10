Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Filipine a izbucnit in lacrimi chiar la inceputul petrecerii ei de majorat. Adolescenta a dansat cu un ursuleț acoperit cu poza tatalui ei. Aljean Legaspino și-a sarbatorit implinirea a 18 ani de viața in Davo, Filipine, acolo unde tradiția spune ca primul dans care marcheaza trecerea de…

- Dan Thomas, din Dudley, avea mai mult de 150.000 de urmaritori pe canalul și vloggul lui cu user-ul PeeWeeToms. Tanarul s-a stins la 32 de ani dupa o lupta cu o forma de cancer agresiva. Thomas a postat videoclipuri obișnuite despre viața de zi cu zi , incurajandu-și privitorii sa mearga la doctor…

- Unii oameni se vor bucura de energia mai lenta pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce. Si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta. Insa avem nevoie de pamant care…

- Dezvaluirile Laurei Cosoi, facute in cadrul unui interviu, i-a luat in surprindere pe mulți. Actrița a vorbit despre momentele in care a fost respinsa de mai multe persoane din viața ei. Laura Cosoi a nascut pe 11 iunie, o fetița perfect sanatoasa, pe nume Rita. De atunci, viața vedetei s-a schimbat…

- Un tanar din Vaslui s-a inecat in lacul de acumulare, incercand sa salveze o fata de la moarte. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Scos la mal, tanarul a fost supus manevrelor de resuscitare, dar acestea au fost fara rezultat. Intre timp, pe malul lacului Solesti a ajuns si mama…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren inregistrate in Filipine, dupa o saptamana de ploi torentiale aduse de trei cicloane tropicale, au informat duminica oficialii locali, citati de DPA. De asemenea, peste 12.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca…

- Mama fostului premier Adrian Nastase s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut chiar de Adrian Nastase, pe blogul personal"Sarbatorirea Zilei nationale a Frantei din acest an imi va ramane adanc in memorie. Astazi s-a stins din viata mama mea. Implinise, de curand, 90 de ani. S-a topit…