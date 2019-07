Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European si-a inceput marti noua legislatura, printr-o sesiune inaugurala marcata de o manifestatie a mii de catalani si demonstratia de ostilitate a eurodeputatilor britanici in hemiciclul de la Strasbourg, relateaza AFP. In jur de 10.000 de manifestanti cu drapele catalane au protestat…

- Nigel Farage si europarlamentarii partidului Brexit s-au intors cu spatele in timpul intonarii imnului Uniunii Europene, in cadrul ceremoniei care a avut loc marti cu ocazia inceperii legislaturii noului Parlament European. Sustinatorii lui Nigel Farage au organizat demonstratia in timp ce in sala de…

- Grupul extremist din Parlamentul European al euroscepticului britanic Nigel Farage s-a desfiintat, anunta eurodeputatul PNL Siegfried Muresan, care precizeaza ca grupul nu a reusit sa indeplineasca conditia minima de a avea europarlamentari din cel putin un sfert din statele membre.„Va anunt…

- Dupa ce a fost timp de doua mandate președinte al Romaniei și dupa mulți alți ani in care a indeplinit alte funcții publice importante, Traian Basescu se afla pe primul loc pe lista Partidului Mișcarea Populara la alegerile pentru Parlamentul European, alegeri care vor avea loc pe 26 mai 2019. Cuvantul…

- Calin Popescu Tariceanu transmite un mesaj surprinzator de campanie, in limba engleza. Liderul ALDE se adreseaza viitorilor conducatori ai Uniunii Europene si face apel la gasirea unei solutii pentru ramanea Marii Britanii in UE. Tariceanu solicita si renuntarea la planurile unei Europe cu doua viteze.CITEȘTE…

- Intalnirea liderilor Uniunii Europene in orasul Sibiu din Romania incearca sa mute atentia de la Brexit inspre alte chestiuni importante privind viitorul Uniunii Europene, in contextul in care blocul se pregateste pentru alegerile pentru Parlamentul European ce vor avea loc in aceasta luna, informeaza…

- Este extrem de important ca Marea Britanie sa explice miercuri Uniunii Europene cum intentioneaza sa foloseasca extinderea termenului limita pentru Brexit pe care vrea sa o solicite, a declarat marti, la Luxemburg, ministrul roman pentru afaceri europene, George Ciamba, inaintea unei reuniuni a Consiliului…