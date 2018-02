Moment muzical cu primarul Robu: “dedicatie hater-ilor mei!” (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip in care apare cantand la chitara. El le-a facut o dedicatie "hater-ilor". "In ultima vreme, mai precis, de vreo doua-trei saptamani, asist la o noua campanie extrem de virulenta la adresa mea. Aceiasi hater-i dintotdeauna,…

- Nicolae Robu crede ca democrația nu inseamna ca cetațenii pot spune ce vor și ce iși doresc, pentru ca așa se facea … in comunism. Edilul Timișoarei se declara și impotriva referendumurilor, deși in trecut a anunțat ca și-ar dori sa-i intrebe pe oameni ce cred despre anumite subiecte. Se limiteaza…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, in timp ce soferul sau primeste 6.500 de lei. Robu spune ca face “economii”, pentru ca foloseste ca sofer un sef de serviciu care lucreaza alaturi de el 12-14 ore pe zi.

- Sunteți de acord ca pensionarii sa beneficieze in continuare de gratuitate pe mijloacele de transport in comun? Dar preșcolarii și elevi? Sau studenții? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile pe care primarul Nicolae Robu le adreseaza timișorenilor care il urmaresc pe Facebook.

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a încercat sa explice, la Realitatea Tv, motivul pentru care în Spitalul de Boli Infectioase Timisoara sunt conditii de cosmar ce aduc amine de anii 1950, mai degraba.

- Prin vocea liderului formatiunii, reprezentantii Uniunii Salvati Romania isi manifesta nemultumirea fata de o recenta luare de pozitie a oficialului din fruntea Ministerului de Externe. “USR cere demisia imediata a ministrului de Externe, Teodor Melescanu! Romania nu e Polonia!”, se mentioneaza din…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- La o saptamana de la demisia din Guvern, fostul premier Mihai Tudose a postat un mesaj pe Facebook cu ocazia aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Unirea Principatelor, la 24 ianuarie 1859, a reprezentat un moment crucial in istoria acestei natiuni, moment de mare solidaritate,…

- Nici timișorenii și nici primarul orașului nu se arata satisfacuți de transportul public. Dupa precedentul sondaj facut pe o rețea de socializare, Nicolae Robu a prezentat rezultatele unui chestionar realizat dupa criterii mai științifice, direct in mijloacele de transport in comun, pe baza unei aplicații…

- "E ca un soc pentru mine declaratia pe care a facut-o. Un lucru total neadevarat si voi analiza impreuna cu juristi din primarie dreptul de a o actiona in judecata pentru astel de afirmatii", a declarat Lucian Micu. De asemenea, el spune ca daca se va dovedi ca a dat bani protestatarilor,…

- Primarul din Roman, Lucian Micu, a raspuns pe Facebook acuzațiilor ce i-au fost aduse de fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu. Edilul a negat faptul ca finanțat drumul spre București al unor cetațeni și a precizat ca s-a obișnuit ca PSD sa acopere adevarul cu minciuni. Lucian Micu, primarul…

- Sâmbata seara, într-o postare pe pagina personala de Facebook, primarul Emil Boc a scris ca Primaria susține financiar elevii din învațamântul preuniversitar, iar noul cuantum al burselor este între 75 și 125 lei. “Primaria Cluj-Napoca continua programul…

- Timpii de asteptare din statiile Societatii de Transport Public Timisoara (fostul RATT) le dau zilnic batai de cap timisorenilor. Intr-o intalnire pe care primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut-o cu tinerii din oras, acestia si-au exprimat nemultumirea cu privire la modul confuz, haotic, in care…

- Scandal urias! Un primar din vestul este acuzat de consilieri ca vinde la pret foarte mic un teren „pregatit pentru cineva”. Se intampla in judetul Arad, unde edilul-sef al orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul…

- Meteorologii au emis, sambata, mai multe atentionari nowcasting de vant puternic pentru 15 judete, intre care si Bucurestiul, valabile pana la ora 16.00. In cateva localitați din Alba a nins ușor, insa nu s-a așternut un strat consistent de zapada. Primarul din Aiud, Oana Badea, a postat, pe contul…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Politistul Marian Godina a avut o reactie critica pe Facebook cu privire la faptul ca pedofilul care a agresat doi frati intr-un lift este politist si nu a fost recunoscut mai repede de colegi. Acesta arata ca „ii este jena” si ca nu-si explica cum „a ajuns asemenea individ bolnav sa lucreze in politie.…

- Primarul comunei Baișoara, Minodora Luca, a decedat aseara, la locuința sa, dupa ce a avut probleme de sanatate, pe care insa nu le afișa. In urma cu cateva zile, inainte de sarbatori, se bucura printr-o postare pe Facebook ca s-a reintalnit cu fiica sa și cu un unchi, venit și el de departe, scrie…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Primarul pesedist din Cavnic – Vladimir Petruț (fost PPDD) – se plange, pe Facebook, ca cineva i-a folosit calculatorul personal și a varsat apa pe parchet, deși biroul sau din primarie a fost inchis zile in șir, iar angajații nu au mai intrat in instituție din ajunul Anului Nou. ”La mulți ani! Am inceput…

- Bagat chiar de PSD sub pres o buna perioada, Catalin Radulescu a reaparut la suprafata si deschide din nou gura aducand partidului multa cinste si fala. Din moment ce nu-i taie de tot mufa, logic este sa credem ca PSD isi asuma o astfel de podoaba. Una fara strop de minte din moment ce Radulescu […]…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Doi dintre demnitarii grei ai statului, ministrul Justitiei si procurorul general al Republicii, nu au gasit un birou unde sa discute despre modificarea legislatiei judiciare si se razboiesc ca doua chivute isterice pe Facebook. Dat fiind functiile detinute, Tudorel Toader si Augustin Lazar ar trebui…

- "A fost un apel la 112. Cel de la capatul firului a spus ca se sinucide. Apoi a inchis. Colegii noștri agent șef Dragomir Sorin, de la Secția nr. 2 Politie Rurala Albota si agent principal Mosoianu Andrei, de la Postul de Poliție Albota, au identificat repede apelantul, iar cand au ajuns la el, l-au…

- Sondajul de opinie lansat recent pe o rețea de socializare de primarul Nicolae Robu a produs primele rezultate. „Nu a pretins nimeni ca e o abordare științifica, e un sondaj care da informații de la un segment de populație, cel activ pe Facebook, dar este important sa obținem date, iar ele sunt utile…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a anunțat, marți, intr-o postare pe Facebook, ca pistolul RADAR cu laser, de ultima generație, cumparat de primarie pentru Poliție va fi folosit de miercuri in municipiu și imprejurimi. ”Actul final din protocolul pe 2017, cu Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Primarul municipiului Timișoara se cearta cu jurnaliștii pe Facebook. Edilul s-a enervat dupa ce in presa au aparut mai multe articole in care se preciza ca primarul alege sa implementeze doar proiectele care primesc like-uri pe rețelele de socializare. Totul a inceput tot de la o postare a edilului…

- Dupa ce intentia sa de a construi o fantana cu jocuri de lumini in Parcul Botanic a starnit revolta in randul mai multor timisoreni care au facut chiar și o petiție impotriva obiectivului care ar urma sa coste 4 milioane de euro, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, lanseaza un apel pe Facebook. Acesta…

- Primarul general interimar Silvia Radu a dispus sa fie scos bradul instalat in aceasta dimineata in Piata Marii Adunari Nationale. Intr-o postare pe Facebook, edilul a scris ca pomul de Craciun a ajuns la Chisinau distrus. Potrivit Silviei Radu, un nou brad va fi cumparat, iar cei care au gresit sau…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a raspuns acuzațiilor parvenite in ultima perioada din partea vicepreședintelui Partidului Liberal Valeriu Munteanu. Pe pagina sa de Facebook, Silvia Radu a menționat ca in realitate lucrurile stau cu totul altfel, facind o aluzie asupra faptului ca Valeriu…

- Timișorenii sunt invitați sa-și spuna deschis parerea despre transportul in comun. Este ultimul sondaj lansat pe Facebook de primarul Nicolae Robu, care vrea sa știe ce cred oamenii despre autobuze, troleibuze și tramvaie. Pe rețelele de socializare, lumea se plange de luni bune de zecile de minute…