- Legea pentru combaterea spalarii banilor apare pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei Deputaților, dupa ce adoptarea acesteia a fost amanata saptamana trecuta. Liviu Dragnea a explicat ca deputații nu au votat, deoarece PNL și USR nu au fost de acord cu unele prevederi anunța Mediafax.

- Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus…

- Deputatul USR Stelian Ion sustine ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pierde majoritatea parlamentara, precizand ca dezbaterea din plen a proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a fost amanata pentru ca nu exista majoritatea pentru a fi adoptat.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor a proiectului de lege privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului va fi reprogramata pentru saptamana viitoare, mentionand ca deputatii Opozitiei sunt nemultumiti…

- Deputatul USR, Stelian Ion, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ce Legea spalarii banilor a fost amanata la vot in plenul Camerei Deputatilor, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, pierde majoritatea, „cel putin” in randul deputatilor.

- Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, Nicusor Halici, de la PSD, a declarat, marti, ca proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor si terorismului, aprobat in comisie, transpune doua directive europene, mentionand ca Romania risca intrarea in infringement in cazul in care…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele…