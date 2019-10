Stiri pe aceeasi tema

- In editia a patra a sezonului 14 de la Te cunosc de undeva!, Sorana Darclee se transforma in Randi și ne aduce aminte de o piesa foarte cunoscuta, care a avut un mare succes și a ramas in memoria tuturor. Aceasta va interpreta piesa „Beijo”.

- Cu multe emoții și peripeții, Julie Mayaya, fosta caștigatoare a concursului Vocea Romaniei, a reușit sa fie la inalțimea așteptarilor atunci cand a urcat pe scena festivalului FBF 2019, deschizand oficial ultima seara a ediției de

- SARBATOARE…De pe scena construita in curtea caminului cultural, pentru cea de-a XI-a editie a “Sarbatorii comunei Garceni”, primarul Sorin Scutelnicu a reusit sa transmita emotii pana la lacrimi. Emotiile au fost transmise catre cei 28 de elevi cu rezultate bune si foarte bune la invatatura, chemati,…

- Laura Bretan si Ester Peony, rivalele finalei naționale a concursului Eurovision din acest an, vor susține impreuna un moment pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, alaturi de Olivier Kaye arata un comunicat remis MEDIAFAX.Televiziunea Romana reuneste pe scena Festivalului International…

- Cei 40 de ani de la primul show color al Televiziunii Romane vor fi aniversati la Brasov, pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, alaturi de protagonista prezenta atunci pe micul ecran, Corina Chiriac. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs…

- Mai multe telecabine au cazut la pamant, langa Howe Sound din Vancouver, dupa ce a fost taiat cablul. Poliția regala considera ca este un atac de vandalism. In urma incidentului nu a fost ranita nicio persoana.

- În timp ce luminile de pe stadion au început sa paleasca, DJ-ul olandez, vizibil emoționat, cu glasul tremurând, a decis sa dedice câteva minute Alexandrei Maceșanu, fata de doar 15 ani din Caracal, ucisa într-un mod cumplit de Gheorghe Dinca. „Doresc sa…

- Mii de fani au luat cu asalt aleile Parcului Central, transformat în aceste zile în tarâmul magic UNTOLD, înca din primele secunde de la deschiderea oficiala, la ora 14:00. Plin de culoare și bucurându-se de un decor impresionant, perimetrul festivalului este cu adevarat…