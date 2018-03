Stiri pe aceeasi tema

- Este total aberanta situația in care s-a ajuns din cauza neprofesionalismului și a lispei de respect pentru oraș a unor funcționari ai Primariei Timișoara. In timp ce șefii din administrație și chiar șoferii lor și-au dat salarii ca in occident, poate chiar mai mari, parte a aparatului instituției se…

- Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara și-au exprimat nemulțumirea pe Facebook, printr-o postare in care transmit ca procesiunea tradiționala de Florii, ce avea loc an de an intre Str. Augustin Pacha nr. 4 și Domul Romano-Catolic din Piața Unirii nu s-a putut desfașura, iar…

- Doi tineri care au ales sa-și uneasca destinele in cadrul unei ceremonii intime, ce s-a desfașurat pe o plaja, au avut parte de o surpriza neplacuta, intrucat o femeie care se bronza n-a vrut sa plece mai departe de zona in care se desfașura evenimentul.

- Ups! Cumnatul lui Carmen de la Salciua a pațit-o! Și toate i se trag de la fratele sau celebru: Culița Sterp. Mai exact, artistul nu a ezitat sa faca publica o imagine in care fratele sau mai mic apare intr-o ipostaza in care nimeni nu iși dorește sa fie pe rețelele de socializare. Nu, nu […] The post…

- A fost anuntul facut la Bruxelles la incheiera Consiliului European: e de asteptat ca multe state membre din UE sa anunte luni, 25 martie, masuri suplimentare ca sanctiune impotriva Rusiei, considerata in unanimitate, in comunicatul final al Summitului, responsabila de incercarea asasinirii lui Serghei…

- Simona Halep a fost foarte nervoasa in meciul de ieri caștigat in turul doi de la Miami cu Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. Jucatoarea noastra a aruncat cu racheta de pamant in game-ul patru și a fost amendata de organizatori cu 2.500 de dolari, anunța ziare.com. Suma ar urma sa fie reținuta din premiul…

- In perioada decembrie 2017 - februarie 2018, vanzarile au scazut cu 1,5%, la 53,5 miliarde de coroane suedeze (6,5 miliarde de dolari), fata de 54,4 miliarde de coroane suedeze anul trecut. La Bursa de la Stockholm, actiunile H&M au scazut joi cu 5%, iar in ultimele 12 luni titlurile au inregistrat…

- Moment greu pentru familia lui Madalin Stoica, militarul buzoian decedat anul trecut in timpul unei misiuni in Afganistan. Sublocotenentul post-mortem a fost decorat de Departamentul de Stat al SUA, iar distinctia ,,The Army Comendation Medal“ a fost inmanata, joi, la Focsani, sotiei lui Madalin Stoica,…

- Un articol din prestigiosul ziar italian Repubblica, il amintește pe omul de afaceri din Alba Iulia, Pasqualino Ariganello, arestat recent in baza unui mandat european, in contextul afacerilor din țarile Europei de Est ale mafiei calabreze `Ndrangheta. Articolul este scris de jurnalistul Roberto Saviano,…

- Un studiu recent al cercetatorilor de la Washington University School of Medicine din St. Louis a demonstrat ca atunci cind tesutul raspunde la anumite tipuri de afectiuni, celulele mature par sa intinereasca si sa inceapa sa se divida rapid, creind scenarii care pot duce la aparitia cancerului. Celulele…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Acum, lucrurile s-au schimbat. Au fost inlocuite 48 de geamuri si 4 usi și renovați total pereții. S-a lucrat in ritm alert astfel ca in doua saptamani secția de Ginecologie a fost gata. ”Am reușit ca aproximativ la doua treimi din saloanele din acest corp nou de cladire, sa le schimbam geamurile,…

- Cititorul nostru a intrebat: "M-ar interesa cand vom primi, noi, deponentii de bani la CEC de dinainte de 1989, acei bani ce reprezinta banii tineretii noastre. Cu ce au fost banii nostri mai putin valorosi decat ai celor care au depus pentru a-si cumpara masini? Ei au depus o suma mult mai mica decat…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Actorul Tudorel Filimon va fi din nou executat silit, de aceasta data pentru o datorie pe care o avea la furnizorul de apa. Cu o saptamana in urma, judecatorii au admis cererea unui executor judecatoresc de a trece la executarea unei datorii pe care „Nea Popa” din serialul „La Bloc” o avea inca din…

- ”Șefa DNA, Nefertiti... DNA, singurul lucru viu și adevarat pe care l-am vazut in 26 de ani in Romania, dupa Revoluție”. Nu sunt niște replici dintr-un film romantic, așa cum probabil v-ați imaginat. Dimpotriva. Aparțin jurnalistului Cristian Tudor Popescu care, fara nicio exagerare, pare sa fie in…

- La data de 21 februarie a.c., un barbat, in varsta de 31 de ani, din localitatea Voitestii de Deal, judetul Gorj, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai, din municipiul Constanta, acesta intrand in coliziune cu o autospeciala de politie, din cadrul Sectiei…

- O prezentatoare TV din Ucraina a fost batuta chiar la nunta unei prietene. Tanara a fost agresata verbal intr-o prima faza și a incercat sa se planga pe acest lucru pe rețelele de socializare. La un moment dat, ea l-a insultat pe unul dintre agresori, care trecea in acel moment pe langa ea.…

- Timisoara si Clujul au lumea fotbalistica aproximativ asemanatoare, fiecare oras are o grupare aflata in prima liga, de asemenea exista o echipa in esaloanele inferioare. Iar in cea din urma categorie sunt doua formatii reinventate de suporterii vechilor grupari fanion ale orasului. Diferenta…

- Conform lui Tedros Adhanom, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei. „Acesta nu este un scenariu…

- Locomotiva trenului Regio 2092, care circula pe relatia Targu-Jiu – Craiova, s-a defectat miercuri dimineata, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova, informeaza un comunicat remis de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, in tren sunt…

- Ceasurile atomice sunt capabile de cele mai precise masuratori, dar pentru ca sunt foarte complexe, utilizarea lor a fost posibila doar in laboratoare. Pana acum, cand un grup de fizicieni germani de la Physikalisch-Technische Bundesanstal a...

- Astfel de mesaje pot fi intalnite si in presa de propaganda a Rusiei. Spre exemplu, Sputnik News scrie, citand afirmatiile liderului unei platforme politice „patriotice“ cehe, ca Cehia ar avea mai multe de castigat retragandu-se din UE decat ramanand in blocul comunitar deoarece fortele UE folosesc…

- In indepartata Finlanda, se afla una dintre cele mai neobișnuite formațiuni de piatra din nordul Europei. Este vorba despre o imensa bucata de stinca, avind o lungime de 7 metri, așezata, parca, de catre mina unui uriaș, pe o alta roca de dimensiuni ceva mai mici, ce are o forma convexa. Stinca cea…

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Evenimentul a avut loc in Biserica istorica „Vovidenia” din Galati, in anul 1859. In curtea bisericii a fost ulterior inmormantata mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatica, pentru ca a trebuit sa treaca prin nenumarate necazuri, inclusiv dupa Revolutie.

- Beyonce de Romania pare sa inceapa sa acorde din ce in ce mai multa importanta aspectului sau fizic. Ca sa demonstreze ca urmeaza sa arate diferit, Beyonce de Romania s-a filmat la un salon, acolo unde s-a vopsit si si-a pus extensii de par. Cu toate acestea, prietenii virtuali nu au putut sa treaca…

- Reprezentanții Poliției Locale susțin ca a inceput, de luni, cel de-al doilea modul de cursuri de perfecționare in limba engleza. Agenții locali merg la ore de doua ori pe saptamana, timp de trei luni. Ei participa la curs in afara orelor de serviciu, din proprie inițiativa. „Și-au…

- Real Madrid a invins-o pe Valencia, in deplasare, 4-1, succes care o scoate, cel puțin pentru moment, pe campioana Europei din pasa de forma pe care o traversa. Marcelo și Cristiano Ronaldo au marcat pentru Real Madrid. Cei doi buni prieteni au fost și protagoniștii unui moment extrem de controversat.…

- Oamenii legii au decis ca Marius Botan sa fie arestat pentru 30 de zile. Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie mortal, vineri, chiar la locul de munca, va sta dupa gratii cel putin 30 de zile, potrivit Antena 3.

- Directorul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da intre reprezentativa Romaniei si cea a Serbiei. "Este o grupa echilibrata, dar eu totusi cred ca noi si sarbii avem ceva in plus fata de Muntenegru…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.”Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- Polițiștii de frontiera au dat declarații complete in fața Corpului de control al MAI despre modul in care s-a acționat, in ultimele luni, pentru ca numarul migranților sa scada in statisticile Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Un alt episod incredibil relatat s-a petrecut…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Azi, la Washington SCHIMBARE DE LOCATARI LA CASA ALBA! PLEACA BUSH, VINE CLINTON, SADDAM RAMINE „Invingatorul din Golf" cedeaza conducerea politica a lumii „invingatorului de la Little Rock" O stranie paralela: SALVE…

- Dat afara de CSM Roman, la fete, tehnicianul Constantin Ștefan se intoarce in Ștefan cel Mare, visand sa devina campion cu Dinamo. Constantin Ștefan revine pe banca celor de la Dinamo dupa o pauza de trei ani. In tot acest timp, tehnicianul a antrenat echipe de fete, pregatind pe HCM Rm. Valcea și CSM…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Arsinel a primit distinctia in plin…

- Premierul japonez se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania. "Voi extinde granițele diplomației japoneze, confirmand in același timp coordonarea noastra stransa asupra problemei Coreii de Nord și altor chestiuni presante cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Moment emotionant, ieri, in aula Colegiului National „Mihai Eminescu”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la infiintarea celebrului liceu buzoian. Actualii elevi ai colegiului au avut ocazia sa se intalneasca cu fosti absolventi, astazi persoane publice, si cu autoritatile locale, prezente la festivitate.…

- Gaz Metan se intarește serios in aceasta iarna in speranța ca va reuși sa evite retrogradarea in liga secunda. Ardelenii s-au intarit cu nu mai puțin de șase jucatori: atacantul de origine venezueleana Mario Rondon, fundașul central brazilian Helio Monteiro Batista, mijlocașul portughez Diogo Rosado,…

- In urma cu 20 ani, fraiele clubului UTA erau preluate de Marin Lupaș, care a reușit, alaturi de colaboratorii sai, sa duca echipa in prima liga. La 20 de ani distanta, constatand problemele care subzista in viata UTA-ei, Marin Lupaș isi arata deschiderea si dorinta de a sprijini o propunere a suporterilor,…

- Anderlecht cere 5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu, dar Sparta Praga ofera doar 4 milioane de euro pentru sezonul roman. Numai un sezon și jumatate va ramane Nicolae Stanciu la Anderlecht. Mijlocașul in varsta de 24 de ani va parasi aproape sigur campioana Belgiei. Dar unde va pleca? Cel mai…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- In politica, nimic nu se intampla accidental. Daca se intampla, puteti paria ca a fost planificat sa aiba loc in acest fel. Franklin D. Roosevelt Romania a avut, in istoria sa de aproape 100 de ani, doua puncte de inflexiune, marcate, in opinia mea, de cate o lovitura de stat: prima lovitura de stat…