Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini facute vreodata unei gauri negre sunt prezentate in acest moment de oamenii de stiinta de la Event Horizon Telescope Collaboration care vor publica un „rezultat revolutionar” al proiectului.

- Comisia Europeana a dezvaluit astazi prima imagine a unei gauri negre realizata vreodata, obținuta de Event Horizon Telescope, o rețea de colaborare științifica in care sunt implicați oameni de știința finanțați de UE. Aceasta descoperire importanta constituie o dovada vizuala ...

- Gaura neagra masoara 40 de miliarde de kilometri - de trei milioane de ori mai mare decat Pamantul - si a fost descrisa de cercetatori drept "un monstru". Gaura neagra este la 500 milioane de trilioane de km distanta si a fost fotografiata de o retea de opt telescoape din intreaga lume.…

- Prima fotografie facuta vreodata unei gauri negre va fi prezentata in curand de oamenii de stiinta de la Event Horizon Telescope Collaboration care vor publica un "rezultat revolutionar" al proiectului la 10 aprilie, potrivit unui consultant media, scrie CNN. Evenimentul va cuprinde conferinte de…

- Colaborarea, numita EHT, este o retea globala de telescoape care incearca sa fotografieze pentru prima data o gaura neagra. Prima tinta este Sagittarius A, unde s-ar afla o gaura neagra masiva, aflata la 26.000 de ani lumina de Pamant, si a doua este centrul unei galaxii cunoscute drept M87. Gaurile…

- O mama a trei copii si-a nascut al patrulea bebelus in cada, neasistata, transmitand totul live. La doar 35 de minute distanta, o frumoasa si sanatoasa ... The post O femeie a nascut in baie, in timp ce a transmis intregul moment live (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- La Iași a fost efectuata prima intervenție chirurgicala din Romania cu ajutorul celui mai performant robot neurochirurgical din lume, moment la care au asistat in direct doi miniștri din actualul Guvern. La inceputul acestui an, Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași a primit in dotare cel…

- Printesa Ubolratana, sora mai mare a regelui Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a fost nominalizata pentru postul de premier in perspectiva alegerilor generale ce vor fi organizate la 24 martie, scrie agerpres.ro.