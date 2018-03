Moment istoric pentru aviatie: dupa 17 ore de zbor fara escala, avionul care a decolat din Australia a aterizat la Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Masina electrica LSEV are mai putin de o suta de piese in componenta, din nylon, poliester biodegradabil si poliuretan. Sasiul si motorul sunt facute din metal, dupa metodele traditionale de fabricatie. Este potrivita pentru oras, iar inginerii spun ca ar fi chiar de cinci ori mai rezistenta decat…

- Primul zbor fara escala intre Australia si Europa a plecat sambata din Perth și a aterizat duminica in Londra, dupa un zbor de 17 ore si 20 de minute. Primul zbor fara escala intre Australia si Europa a avut la bord 230 de persoane și a strabatut 14.875 de kilometri. Zborul a fost asigurat de un avion Boeing…

- Acest zbor istoric este asigurat de avion Boeing 787 Dreamliner transportand peste 200 de pasageri precum si 16 membri ai echipajului, in frunte cu comandantul de bord Lisa Norman.Este vorba de primul zbor direct regulat intre cele doua continente, potrivit Qantas, una din cele mai vechi…

- Mii de polonezi au protestat vineri, in cadrul unor manifestatii din asa-numita ''vinere neagra'', impotriva unui proiect ce prevede inasprirea legii anti-avort, care este deja printre cele mai restrictive din Europa, relateaza AFP. La Varsovia, tinere femei au ridicat,…

- Mii de polonezi au ieșit in strada pentru a participa la protestele din „vinerea neagra„ impotriva unui proiect de lege destinat sa inaspreasca legile anti-avort, deja printre cele mai restrictive din Europa, scrie AFP.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, joi, la Targu-Mures, ca un milion de euro s-a investit in studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- CHIȘINAU, 19 mart — Sputnik. Prima lina de primavara din acest an s-a dovedit a fi deosebit de capricioasa. Așa cum anunțasera anterior specialiștii, dupa o scurta perioada în care temperaturile au depașit valorile normale pentru aceasta perioada a anului, a venit un al doilea val…

- Puține țari se pot lauda cu resursele naturale pe care Romania le deține. Pe langa aur sau argint, in subsolul țarii noastre se gasește și telur, un material rar folosit la fabricarea invelișului bombelor atomice, in industria aero-spațiala și in cea energetica. Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele…

- Astazi, in Sala Ovala a Institutiei Prefectului judetul Constanta are loc conferinta de presa dedicata Cazinoului din Constanta. La eveniment participa Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta, Raluca Barrbulescu, de la Asociatia ARCHEacute; si reprezentantii festivalului NEVERSEA.Cu aceasta…

- Larry Page, cofondator al Google alaturi de Sergei Brin, testeaza taxiuri zburatoare autonome in Noua Zeelanda. Una dintre companiile inființate de catre el, Kitty Hawk, a primit unda verde din partea autoritaților. Teste incepusera inca din luna octombrie, potrivit New York Times , cand locuitorii…

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- In timpul Erei Migratiei (300 - 700 e.n.), grupuri precum gotii si vandalii s-au stabilit in Europa, profitand de declinul Imperiului Roman. Un grup care a devenit confortabil a fost cel al bavarilor, care s-au stabilit in sudul Germaniei in...

- ''Avem nevoie de abordari curajoase'', a spus Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, de extrema-dreapta), intr-o conferinta de presa. El a estimat ca actuala lege austriaca privind azilul nu mai raspunde realitatii unei lumi globalizate. Oficialul austriac a anuntat ca, in a doua jumatate…

- "Pe 15 martie repunem in functie sistemul de biciclete VeloTM, care a functionat excelent anul trecut. Acest sistem are 25 de statii amplasate in vecinatatea statiilor RATT, pistele de biciclete totalizeaza 23 km realizate in cadrul unui proiect, dar in total noi avem peste 100 km de piste de biciclete…

- Un tânar de 24 de ani a murit la volan în noaptea de duminica spre luni, 12 martie, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, a lovit un copac și s-a rasturnat de mai multe ori pe câmp cu autoturismul. Barbatul era șofer de TIR experimentat, facând curse în toata Europa.…

- Prodcatorul american de mașini electrice Tesla va deschide un centru de inginerie in Grecia, la Atena, care se va ocupa de cercetare și dezvoltare, scrie The Guardian . Aceasta este un succes puternic pentru Grecia, țara care a dat trei dintre cei mai puternici ingineri ai constructorului auto. Planurile…

- Deputatul minoritatilor nationale, Dragos Zisopol, a initiat un proiect legislativ prin care propune desemnarea zilei de 9 februarie ca sarbatoare a limbii elene, motivand ca este greu de imaginat Europa de azi fara contributia literaturii greci si a Evangheliei.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- Furnizorul de cablu și internet UPC Romania ar putea fi ajunge in curtea Vodafone, dupa o tranzacție de 14 miliarde de euro intre operatorul britanic de telefonie și grupul american Liberty Global. Aceasta din urma controleaza UPC in Romania. Vittorio Colao, șeful Vodafone, a recunoscut luni existența…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP. ”Este foarte nepotrivit ca responsabili ONU sa acuze…

- Ionut Barsan este noul Director de Operatiuni al Credex Finantari, serviciul de creditare al grupului Altex Romania. Din aceasta pozitie va coordona activitatile si relatia cu partenerii companiei, implicandu-se activ in cresterea gradului de automatizare a proceselor si in optimizarea fluxurilor de…

- Multi rezidenti ai capitalei Danemarcei prefera bicicleta in locul automobilului, cand vine vorba despre deplasarile zilnice, insa o cultura prietenoasa fata de biciclisti nu poate fi creata peste noapte, iar in cazul orasului Copenhaga tranzitia a avut nevoie de cateva decenii, transmite CNBC, preluat…

- Cu o infrastructura uzata, trenurile din Romania fac o vesnicie pana la destinație. Avem cea mai mica viteza medie din Europa, dar autoritatile se cearta cu constructorii pentru ca nu termina la timp lucrarile de modernizare.

- Migrația și Nord Stream 2 sunt subiectele pe care cancelarul german Angela Merkel și premierul polonez Mateusz Morawiecki au recunoscut ca au “diferente de abordare”, dupa intalnirea pe care cei doi au avut- vineri, la Berlin. Angela Merkel a spus in cadrul conferintei comune de presa cu Mateusz Morawiecki…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Festivalul Peștelui care va avea loc la Complexul ”Trei Lacuri” in luna mai a acestui an, reprezinta intalnirea ideilor administrației locale din Campia Turzii și a Euro-Toques Romania, condusa de catre Maestrul Radu Zarnescu in calitate de președinte, asociație membra a organizației profesionale internaționale…

- Emirates Airlines va cumpara de la Airbus 36 de avioane A 380, un contract de 16 miliarde de dolari care inseamna o gura de aer proaspat pentru viitorul celei mai mari aeronave de pasageri din lume, la nici o luna dupa ce compania a anuntat ca s-ar putea sa opreasca programul A 380 daca Emirates […]…

- Asociatia Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati (AMVVD) a discutat, zilele trecute, cu oficialitatile din Targoviste pentru posibilitatea construirii pe locatia fostului spital de la Manastirea Dealu a singurului centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor…

- Oamenii de știinta de la Universitatea din Helsinki, Finlanda, au descoperit secretul diferenței de inalțime intre barbat și femeie, care se ascunde in cromozomul X. Anterior, cercetatorii se intrebau de ce femeile sint mai scunde decit barbații, dar nici nu-și putea imagina ca cheia este cromozomul…

- Potrivit celor de la USR, numarul pasagerilor care beneficiaza de gratuitate 100 la suta pe transportul in comun din Timișoara a atins un numar record in ultimii ani, asta in condițiile in care numarul de kilometri parcurși de mijloacele de transport in comun a fost in continua scadere.…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Vesti bune pentru romanii care calatoresc cu trenul pe ruta Oradea – Cluj Napoca. Vor ajunge mai repede la destinatia dorita. Asta pentru ca ungurii ne imboldesc sa modernizam mai repede calea ferata pe aceasta ruta. Potrivit Mediafax, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul…

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Romanul Alex Dumbrava face parte din echipajul care va incerca sa ajunga din Europa in America de Nord la bordul unei ambarcatiuni cu vasle, parcurgand peste 8.000 de kilometri in Oceanul Atlantic. Peste 8.000 de kilometri si un intreg Ocean Atlantic despart Europa de America de Nord. ...

- “Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva”, a declarat luni noul ministru de Finante Eugen Teodorovici. Masura face parte din programul de guvernare, in care au fost introduse din nou toate lucrurile pe care nu au apucat sa le faca Guvernele Tudose si Grindeanu. Deşi premierul…

- Cele doua sate componente ale comunei timișene Sanpetru Mare, reședința acesteia și Igriș, au impreuna 22 de kilometri de strazi. In afara de cele travesate de drumul județean, celelalte sunt doar pietruite. Din bugetul local, in 2017, autoritatea publica a reușit sa aplice tratamente bituminoase doar…

- Șeicii de la PSG fac orice pentru a deveni cea mai buna echipa din Europa și il curteaza insistent pe Pep Guardiola. Guardiola mai are doar 16 luni de contract cu Manchester City, unde caștiga 15 milioane de euro pe sezon. ...

- Kia Motors a inregistrat in 2017 cele mai mari vanzari europene din istoria sa, cu o crestere de 8,5% fata de anul anterior. Datele publicate de ACEA (Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile) arata ca in anul anterior Kia a inregistrat un record al vanzarilor, reprezentand 472.155 masini…

- Constructorul aeronautic european Airbus a semnat joi, cu Emirates Airlines, companie aeriana controlata de emiratul Dubai, un protocol de acord in valoare de 16 miliarde de dolari vizand achizitionarea unui numar de 36 de avioane A380, informeaza AFP. Emirates Airlines este de departe cel…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Constructorul aeronautic european Airbus nu va avea alta optiune decat sa opreasca programul A380 daca Emirates Airlines nu va face o noua comanda, a anuntat luni directorul comercial de la Airbus, John Leahy, informeaza AFP, citata Agerpres.

- Acest proiect, anuntat prima data in 2011, este de departe cel mai complex proiect avut in vedere pentru orasul Istanbul. Autoritatile sustin ca acest canal navigabil va reduce presiunile asupra stramtorii Bosfor care imparte in doua Istanbulul si este una din cele mai aglomerate linii de navigatie…

- Aseara, la ora 20.55 a fost inregistrat un cutremur, cu magnitudinea 2.0 grade, in judetul Vrancea.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut hipocentrul la 5 kilometri adancime, la coordonatele 45.85 N ; 26.76 E, iar epicentrul la 166 km N de Bucuresti, 37 km NV de Focsani si…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, au declarat pentru Reuters mai multe surse apropiate situației,…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, companie aeriana controlata de Emiratul Dubai, au declarat…

- O companie din Timisoara continua sa isi arate eficienta economica, obtinand si in acest an primul loc in Topul National al Firmelor, realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe baza indicatorilor financiari. Societatea se mentine pe prima pozitie in acest clasament inca din anul 2014,…