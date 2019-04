Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul "Revolutiei", trimis in instanta Procurorul general Augustin Lazar a anuntat luni ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitiei a trimis în instanta dosarul "Revolutiei". "Sectia Parchetelor Miltiare…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat luni ca Sectia parchetelor militare a inaintat instantei rechizitoriul in dosarul Revolutiei. Rechizitoriul are 12 volume, in total 3.280 de file. Dosarul cauzei are 3.330 de volume,...

- Procurorul general Augustin Lazar a anunțat luni ca dosarul Revoluției din 1989 a fost finalizat, iar rechizitoriul a fost trimis instanței. Printre inculpați sunt fostul președinte Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a anunțat, luni, ca a fost finalizat dosarul Revoluției, fiind trimis in judecata instanței supreme. Printre cei care vor fi judecați este si primul presedinte de dupa caderea comunismului in Romania, Ion Iliescu.Ultima comunicare privind aceasta…

- Procurorii Sectiei militare din Parchetul General au trimis in judecata dosarul Revolutiei din decembrie 1989, in care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii, a anuntat, luni, procurorul general Augustin Lazar.…

- Vestea ca se apropie de finalizare Dosarul Revoluției, in care fostul președinte Ion Iliescu este urmarit penal pentru infracțiuni impotriva umanitații, i-a facut pe liderii PSD sa acuze folosirea acestui subiect in lupta politica. Procurorul general Augustin Lazar a anunțat, marți seara, ca in scurt…

- Procurorul general al României, Augustin Lazar, a anunțat, în exclusivitate la Realitatea TV, ca în scurt timp va fi data o soluție în Dosarul Revoluției. Reacțiile au venit în valuri.

- Vestea ca a fost finalizat Dosarul Revoluției, in care fostul președinte Ion Iliescu este acuzat de infracțiuni impotriva umanitații, i-a facut pe liderii PSD contactați de ȘTIRIPESURSE.RO sa acuze folosirea acestui dosar in lupta politica.Procurorul general Augustin Lazar a anunțat, marți…